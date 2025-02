Alianza Lima está a puertas de una noche histórica en la Copa Libertadores. A noventa minutos de eliminar al mismísimo Boca Juniors en su cancha, en la mítica Bombonera. Luego del triunfo por 1-0 en Matute, los íntimos afrontarán hoy martes 25 de febrero la vuelta con la ilusión intacta de una hazaña heroica, de un batacazo mundial.

El gol en el partido de ida, del uruguayo Pablo Ceppelini, encendió la llama de la ilusión en La Victoria. Pero el objetivo aún no está conseguido y el desafío es aún mayor. Boca Juniors, un gigante herido en su orgullo, buscará revertir el marcador de local, con su gente y en su estadio que, según aquel que pisa las tribunas, late.

Es una llave abierta, sí; pero que aún con la derrota encima tiene a Boca como el principal favorito. Por ello, en El Comercio decidimos buscar la opinión de diversos periodistas sobre el tema. La pregunta seleccionada es saber si Alianza Lima puede clasificar en la Bombonera, si tiene la espalda suficiente para no solo sobrevivir, sino salir triunfante de uno de los estadio más míticos del mundo.

Omar Dávila - Ex fundador de El Bocón

No creo que clasifique por las siguientes razones: Alianza tiene poca eficacia de gol y eso es fundamental en este partido, no volverá a tener las mismas licencias defensivas que mostró Boca en Lima, muestra deficiencias defensivas cuando el rival le gana las espaldas, Boca presentará un mejor once y la presión del estadio es un factor de cierta influencia, la intensidad de la Copa es distinta al torneo local.

Erick Osores - periodista de América TV

Ojalá logre clasificar. Va a ser muy difícil, eso sí lo tengo claro. Incluso me parece que por lo que será difícil habría una definición por penales. No descarto eso.

Daniel Kanashiro - Narrador de L1 Max

Si, porque juega bien. Es un equipo competitivo, tiene el primer resultado a favor y un técnico que conoce de memoria a la cancha y al rival. Si Alianza es inteligente para defenderse, y Quevedo con Castillo son aviones, tiene muchas chances de eliminar a Boca.

Eddie Fleischman - columnista de El Comercio

Alianza no es el favorito, pero tiene un plantel de oficio y con algunas virtudes colectivas e individuales que empiezan a asomar. Boca va a recuperar lesionados, estará en su estadio, pero no creo que le sea sencillo. También a través de la tanda de penales se puede clasificar. Alianza tiene que ir por su gran desafío. No descarto que lo logre.