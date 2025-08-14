“Puede ser mi mejor partido”: Viscarra, el otro héroe de la noche y cinco atajadas milagrosas que pueden valer 700 mil dólares

En Matute, Viscarra tiene las manos sueltas, tiene la libertad de moverse por su zona y hacerse dueño de todo. En La Victoria, Alan gobierna en base a goles y vuelve para hacer sentir su presencia en el cuadro íntimo. Con el portero Guillermo Viscarra, con cuatro salvadas, y Alan Cantero, por su doblete, como grandes figuras, Alianza venció 2-0 a la U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de la Sudamericana.

Fue un partido en el que la posesión no era fructífera para Alianza, porque no se traducía en peligro concreto, más allá de los dos remates al palo. Y peor, que, en los contragolpes, los ecuatorianos llegaban hasta las manos de Viscarra, providencial en su arco.

Sin embargo, los cambios hicieron efecto en el cuadro íntimo. Con un Barcos más estacionado (entró por el lesionado Guerrero), permitió más espacios para los atacantes. Y la movilidad de Cantero le permitió decir presente en el marcador por partida doble.

Un pivoteo del ‘Pirata’ permitió que se cumpliera la máxima del fútbol: dos cabezazos en el área es gol. Y Cantero no falló para abrir el marcador recién en el minuto 77. Luego, ya con la tranquilidad de la ventaja, los íntimos siguieron dominando y llegó el segundo tanto gracias a un mal despeje de la defensa quiteña, que permitió que nuevamente Cantero venciera la portería.

Viscarra es uno de los líderes en el plantel de Alianza. (Foto: Gian Ávila)

Ganó Alianza 2-0, el mismo resultado que logró ante Gremio en los playoffs, y tendrá que viajar a Quito a defender esa ventaja el próximo miércoles. Por fútbol, los íntimos han mostrado tener las condiciones para pelear la clasificación a los cuartos de final en la altura ecuatoriana. Será el físico el que podría ser determinante, ya que vienen de jugar en Ayacucho el pasado fin de semana y este sábado reciben a ADT por el torneo local, para luego viajar a la capital del país norteño.

Guillermo Viscarra fue la figura de Alianza ante la U. Católica. (Captura Sofascore)

Sentencia a favor de Viscarra

Pero tiene las figuras para pensar en una histórica clasificación. Ya apareció ante Gremio con una mano (izquierda) milagrosa que pudo ser el empate de los brasileños. Y apareció anoche con cuatro salvadas, la cuarta que pudo ser el empate de la Universidad Católica. Guillermo Viscarra es la figura de Alianza Lima porque tuvo cuatro atajadas vitales.

“Es una ventaja, pero nada está decidido. Es un gran equipo que tuvo ocasiones de gol”, aseguró ayer sobre el trámite del encuentro ante los ecuatorianos. Sobre el hecho de mantener el arco en cero aseguró que todos colaboran. “Es un trabajo en equipo, del día a día, cómo venimos fortaleciéndonos. Nos han convertido pocos goles, son varios partidos con el arco en cero, es un trabajo de todo el equipo”, declaró.

Viscarra llegó este año para defender el arco de Alianza y es el titular indiscutible. De los 38 partidos ha atajado 33 y solo le dejó cinco a Ángelo Campos (todos en el torneo local). “Puede ser uno de mis mejores partidos, la verdad me siento bien”, declaró a su salida de Matute.

Torneo Partidos Goles recibidos Salvadas Liga 1 18 de 23 11 41 Libertadores 12 de 12 17 38 Sudamericana 3 de 3 1 11

Pero como ya lo dijo el mismo Guerrero, si los jugadores se ilusionan con algo grande, por qué los hinchas no podrían hacerlo también. Han sacado ventaja y un empate de visita los colocará entre los ocho mejores del torneo, llave en la que enfrentarían al ganador del cruce entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, que ayer ganó 1-0 en la ida.

Y la ilusión no solo es deportivo, también económica. Alianza ya suma más de 5 millones de dólares en premios por su participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y de avanzar a cuartos de final, otros 700 mil dólares ingresarían a las arcas íntimas, además de la chance de seguir sumando en taquilla por su partido de local.

