Vuelve a celebrar Alianza Lima y otra vez en Piura y sus infernales condiciones. El calor de 31 grados, las malas condiciones del estadio y un terrible campo de juego también fueron rivales a los que los íntimos tuvieron que superar, además de quitarle el invicto a Alianza Atlético en el Campeones del 36.

Fue 1-0 con gol de Pablo Sabbag tras asistencia de Jesús Castillo, quien, si bien terminó expulsado por doble amonestación, fue la gran figura de Alianza Lima, y lo es por segundo partido consecutivo, tras lo hecho ante Athletico Paranaense.

No fue una victoria cómoda para los íntimos, pese a que los sullanenses casi no tuvieron chances de gol. Tuvo que correr mucho Alianza en el calor de Sullana, tuvo que improvisar a Franco Zanelatto como lateral derecho, y sobre todo, tuvo que aguantar los últimos minutos con uno menos.

El papel de Jesús Castillo

Y es ahí donde se destacan las individualidades de Alianza Lima. En los contratiempos crece la figura de un batallador Jesús Castillo, quien promedia 3 recuperaciones por partido, pero, sobre todo, cubre mucho espacio en campo contrario, para presionar al rival.

Ante Alianza Atlético, jugando de visita y en el calor extremo de Sullana, Castillo tuvo casi el triple de toques en campo rival antes que en suelo blanquiazul. 9 en su propio terreno y 21 en territorio de Alianza Atlético y dos de ellos en el área para dar la asistencia para el gol de Sabbag.

Y quizás sean estos dos jugadores los que más ‘representan’ lo que es Alianza Lima en el torneo. Un equipo que cuando no encuentra el buen juego -las malas condiciones del terreno del Campeones del 36 no lo permiten-, muestra que batallando también se puede concretar.

Balón peleado por Castillo y centro para el cabezazo de Sabbag. El gol de la victoria en el minuto 42 que permite que Alianza siga como líder del Torneo Apertura con 21 puntos. Cada vez que el colombiano marcó, Alianza ganó (Boys, UTC y Universitario antes), aunque su tarea va más allá del gol, se mueve por todo el frente de ataque haciendo movimientos difíciles de descifrar por los defensas.

Gabriel Costa en deuda

Y pudo aumentar el marcador Alianza de no ser por la falta de definición que tiene Bryan Reyna y por la poca contundencia que tiene Gabriel Costa. ‘Gabi’ tiene una deuda aún con Alianza. Su papel táctico es importante, pero en cuestión de ataque no ha mostrado todo lo que se espera. Si bien tiene 3 goles y una asistencia, en los últimos partidos (Paranaense y Alianza Atlético) no ha lucido preciso. Tuvo una chance de marcas este domingo, pero demoró en definir.

Donde no tiene dudas Alianza Lima es en su defensa. Carlos Zambrano y Santiago García son un cerrojo atrás. Y hasta se da el ‘lujo’ de improvisar a Franco Zanelatto de lateral derecho luego de la infortunada lesión de Joao Montoya, el también improvisado de lateral ante las ausencias de Gino Peruzzi y Diego Chávez.

Sorprendió Salas al colocar al atacante en el puesto de defensa por derecha, cuando Carlos Zambrano conoce mejor el puesto de lateral. Y no desentonó Zanelatto cubriendo su puesto, muy bien ayudado por Andrés Andrade, otro jugador que en silencio cumple con su papel en el campo de juego.

Así marcha Alianza en el Torneo Apertura. Líder con 21 puntos en 9 partidos. Los seis puntos perdidos son tres del WO ante Cristal y la caída en su visita a Huancayo. Ha sabido sumar dos veces en el calor de Piura jugando a la 1 p.m. y ha robado puntos en Cajamarca también. Y en Matute es invencible, y ahí recibe a Cantolao la próxima fecha.

