El último jueves, Alianza Lima presentó en conferencia de prensa a Pablo Sabbag, su nuevo delantero para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2023. El colombiano habló de todo con la prensa nacional y confesó lo que le dijo Sergio Peña para que firmara por el cuadro blanquiazul.

“A través de mi representante se contactaron y se dio la posibilidad de venir al más grande del Perú. Nos reunimos, tuve contacto con la gente de acá, se dio la opción de venir y pude venir acá. Lo de la competencia internacional es cierto, pero Dios mediante con mucho trabajo este año vamos a revertir esto”, comenzó diciendo Sabbag de forma general.

¿Qué le dijo Sergio Peña?

“Sergio fue fundamental para mi venida a Alianza. Tuve algunas otras ofertas, pero siempre he querido jugar la Copa Libertadores y quiero hacerlo con Alianza. Sergio ha influido mucho. Cuando lo llamé para contarle me dijo: ‘Hermano firma’. Le hice muchas preguntas, me contó todo y estoy feliz de llegar al más grande de Perú”.

Cabe mencionar que Sergio Peña y Pablo Sabbag coincidieron en el Tondela de Portugal en el 2018.

Sergio Peña y Pablo Sabbag juntos en el Tondela de Portugal. / Twitter

¿Qué otros refuerzos presentó Alianza Lima?