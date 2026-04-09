Por Fernanda Huapaya

En los últimos días del 2025, Alianza Lima recibió la noticia de haber cerrado el fichaje más caro en la historia del fútbol peruano: Federico Girotti. Con Franco Navarro a la cabeza del área deportiva, esta apuesta argentina de 26 años se convirtió en el gran golpe en el mercado que hizo el club ‘íntimo’ -previo a la llegada de Luis Advíncula-; sin embargó, a día de hoy ha jugado apenas 196 minutos entre los dos partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores y todo el Torneo Apertura. Incluso, el argentino no fue considerado para enfrentar a Universitario de Deportes. ¿A qué se debe?

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.