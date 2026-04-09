En los últimos días del 2025, Alianza Lima recibió la noticia de haber cerrado el fichaje más caro en la historia del fútbol peruano: Federico Girotti. Con Franco Navarro a la cabeza del área deportiva, esta apuesta argentina de 26 años se convirtió en el gran golpe en el mercado que hizo el club ‘íntimo’ -previo a la llegada de Luis Advíncula-; sin embargó, a día de hoy ha jugado apenas 196 minutos entre los dos partidos de fase de grupos de la Copa Libertadores y todo el Torneo Apertura. Incluso, el argentino no fue considerado para enfrentar a Universitario de Deportes. ¿A qué se debe?

Federico Girotti volvió a mostrar su ira ante una decisión del técnico Guede. (Giancarlo Ávila / GEC)

Gran apuesta

Para dimensionar la gran negociación que se hizo alrededor de Federico Girotti debemos remitirnos a los números y los plazos. Como se recuerda, el delantero argentino tenía contrato con Talleres y Alianza Lima se convirtió en el primer equipo peruano en comprar a un futbolista de dicho precio (1.5 millones de dólares) por un tiempo extendido de tres años. ¿El gran plan a largo plazo? Venderlo a futuro.

Asimismo, ya desde fines del 2025 se sabía que había otro refuerzo más en la misma zona del campo: Luis Ramos. Esto, además, sin contar la renovación de Paolo Guerrero. Por tanto, en lo previo, se sospechaba que el titular podía ser el argentino o el ‘Depredador’, mientras que Ramos sería una segunda o tercera opción. Pero todo cambió.

Federico Girotti. (Foto: Alianza Lima)

En el primer partido de pretemporada estuvo el primer gran problema: Pablo Guede decidió utilizarlo como extremo. En aquel entonces, era obvio que el delantero argentino no se encontraba cómodo y fue reemplazado. En los siguientes partidos se desempeñó como delantero, pero sobre todo como acompañante de Luis Ramos o Paolo Guerrero.

Números de Girotti

En la participación de Alianza Lima de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Dos de Mayo, Federico Girotti arrancó dos veces de titular. En el primer partido sumó 78 minutos y, en el segundo, 45 minutos.

En tanto al Torneo Apertura, Girotti no ha debutado como titular. En el primer partido ante Sport Huancayo aguardó en el banquillo de suplentes, después sumó 13 minutos ante Comerciantes Unidos, 24 minutos contra Alianza Atlético, suplente ante Sport Boys, 32 minutos ante UTC, 4 minutos contra FBC Melgar, suplente ante Deportivo Garcilaso y Juan Pablo II, y, finalmente, fuera de lista ante Universitario de Deportes.

Los blanquiazules vienen de vencer a Inter Miami e intentarán arrancar de gran forma en el partido Sport Huancayo vs Alianza Lima (Crédito: Alamy Stock Photo).

Es decir, su consideración para Pablo Guede fue de más a menos. En total, Girotti ha sumado 123 minutos por la Copa Libertadores y apenas 73 minutos en lo que va del Torneo Apertura: un total de 196 minutos desde su llegada a Alianza Lima.

Lo que pudimos conocer sobre la poca relevancia que viene teniendo Girotti en el cuadro ’íntimo’ tiene que ver directamente por una decisión técnica de Pablo Guede y su gusto prioritario por Paolo Guerrero como titular y Luis Ramos como segunda opción. Esto debido a lo que ve los entrenamientos del día a día, mas no por alguna lesión.

¡Genera polémica! Pablo Guede y su potente declaración sobre el altercado con Federico Girotti: “Le grito a todos...”. (Foto: Alianza Lima- GEC JESÚS SAUCEDO)

Desde este diario también podemos descartar que se trate de una mala relación personal entre el entrenador y el futbolista de 26 años; sin embargo, sí es sabido -y se ha revelado por algunos gestos en cámara- que Girotti no se encuentra contento con esta situación. Incluso no fue parte de la delegación que acompañó a Alianza Lima al Estadio Monumental.

El gran dilema de aquí en más se encuentre entre el área deportiva liderada por Franco Navarro que apostó por Federico Girotti, y Pablo Guede que, más bien, lo relega. Si bien los directivos no deben involucrarse en las decisiones de un director técnico, la falta de continuidad de Girotti y, sobre todo, la falta de oportunidades en su calidad de ‘9’ es contraproducente para la gran inversión que hizo Alianza Lima a fines de la temporada pasada. Debe encontrarse un punto medio.

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