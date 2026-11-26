Según dio a conocer el club Alianza Lima el último miércoles, Pablo Guede tuvo que ser operado de emergencia al presentar un cuadro de apendicitis. A partir de entonces, el entrenador de Alianza Lima fue internado durante el fin de semana y desde el lunes permanece con descanso médico.

Desde Alianza Lima confían en Pablo Guede. (Foto: LFP)

Como se recuerda, Alianza Lima retomó los entrenamientos en Lurín y el comando técnico de Pablo Guede, con Bryan Angulo y Emiliano Papa como asistentes técnicos, fueron los encargados principales de llevarlos a cabo. Este mismo plan es el que continuará a lo largo de la semana hasta que Pablo Guede logre reincorporarse.

Se sabe que el entrenador se encuentra recuperándose favorablemente y que podrá volver a dirigir los entrenamientos desde la próxima semana. De momento, continúa pendiente del día a día del primer equipo a la distancia.

Comunicado de Alianza Lima sobre el estado de salud de Pablo Guede. (Foto: X)

Cabe recordar que, a fines del Torneo Apertura, el entrenador argentino tuvo que viajar a España para ser sometido a otra intervención, pero cabe resaltar que se trataba de otro tipo de operación que no tiene que ver con el apéndice ni una zona similar. En su momento, también se recuperó y retornó a Lima en los próximos días.

Interés de Chile

El último jueves llegaron noticias desde el sur. Se sabe que Jorge Uauy fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile en lugar de Pablo Milad. El exdirector de Palestino será quien encabece el directorio de esta transición hasta marzo del 2027, cuando se realizará la primera Junta de Accionistas para elegir una nueva mesa directiva definitiva para los próximos tres años.

En ese contexto, uno de los principales retos de esta nueva dirigencia es que se inicien gestiones para poder contratar a un nuevo director técnico para la selección de Chile. Y, según dio a conocer Eugenio Salinas, periodista de ADN Deportes, Pablo Guede es uno de los candidatos para ese puesto.

Pablo Guede. (Foto: Getty Images)

Desde El Comercio pudimos saber que la postura de Alianza Lima es conversar con el entrenador acerca de su renovación una vez que culminen las finales, ya que ambas partes no quieren cerrar ningún tipo de trato hasta que se defina todo el campeonato. Sin embargo, se sabe que el área deportiva está bastante conforme con el trabajo del técnico argentino y su intención sería renovarle.

Pero esto también dependerá de Pablo Guede y, sobre el posible interés de Chile, el club íntimo lo toma como un trascendido, ya que no conocen formalmente de algún tipo de oferta. De momento, aguardarán a que culminen las finales para poder conversar con el técnico sobre su futuro, quien seguramente tendrá más de una oferta en la mesa.

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