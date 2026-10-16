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Resumen

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Paolo Guerrero busca recuperarse para estar frente a Sporting Cristal. (Foto: Club Alianza Lima)
Paolo Guerrero busca recuperarse para estar frente a Sporting Cristal. (Foto: Club Alianza Lima)
Por Fernanda Huapaya

El último recuerdo de Paolo Guerrero vistiendo la camiseta de Alianza Lima no es el mejor. Fue el 29 de agosto en la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute y, desde entonces, el delantero de 42 años no ha podido jugar los siguientes cuatro partidos del Torneo Clausura debido a dolencia muscular. Tras la para por fecha FIFA entre setiembre y octubre, el futbolista pudo recuperarse y se pensó que reaparecería, pero recayó en una nueva lesión —desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo— la semana previa a la reanudación frente a Cusco FC. A día de hoy, se sabe que se mantendrá alejado de las canchas por, como mínimo, tres fechas más.

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