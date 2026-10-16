El último recuerdo de Paolo Guerrero vistiendo la camiseta de Alianza Lima no es el mejor. Fue el 29 de agosto en la derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute y, desde entonces, el delantero de 42 años no ha podido jugar los siguientes cuatro partidos del Torneo Clausura debido a dolencia muscular. Tras la para por fecha FIFA entre setiembre y octubre, el futbolista pudo recuperarse y se pensó que reaparecería, pero recayó en una nueva lesión —desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo— la semana previa a la reanudación frente a Cusco FC. A día de hoy, se sabe que se mantendrá alejado de las canchas por, como mínimo, tres fechas más.

Paolo Guerrero seguiría ligado a Alianza Lima en su retiro desde una posición de poder (Foto: @AlianzaLIma)

Una nueva lesión

Cabe resaltar que la lesión que alejó a Paolo Guerrero de las canchas tras el encuentro ante Deportivo Garcilaso, y que lo hizo perderse los duelos ante Juan Pablo II, Universitario de Deportes y ADT, no es la misma que ahora adolece.

De hecho, tras el triunfo ante ADT, el cuadro íntimo realizó una minipretemporada de 10 días que sirvió de recuperación para el delantero de 42 años. El Comercio pudo visitar uno de los entrenamientos en Cieneguilla y observar cómo el futbolista ya hacía trabajos con balón a la par de sus compañeros.

Paolo Guerrero busca recuperarse para estar frente a Sporting Cristal. (Foto: Club Alianza Lima)

Si bien no disputó el partido amistoso ante Palestino, sí lo hizo ante FBC Melgar a puerta cerrada y en condición de titular. Es decir, para Pablo Guede, la reanudación del Torneo Clausura tendría ya listo al ‘Depredador’, pero una mala noticia se dio a conocer días después.

Entre el amistoso con FBC Melgar y el partido del fin de semana contra Cusco FC por el Torneo Clausura, el equipo íntimo continuó entrenando en EGB. En uno de esos días, el futbolista sufrió un desgarro parcial en el tendón peroneo largo izquierdo.

Según los estudios médicos, la recuperación tardaría entre 3 a 4 semanas. Es decir, se perdería los partidos ante Deportivo Moquegua y, posiblemente, el siguiente ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. Eso además del de este sábado ante Atlético Grau.

Si bien todavía se encuentra en etapa de recuperación, en caso de evolucionar bien, su reaparición podría darse para el duelo ante Cienciano en Matute. Cabe recordar que luego de ese compromiso, Alianza Lima visitará a Chankas FC en Andahuaylas y cerrará el torneo recibiendo a Cajamarca FC en Matute.

El interés de Paolo Guerrero por comprar acreencias destapó una vieja discusión: quién decide realmente el futuro de Alianza Lima y por qué el proceso sigue rodeado de dudas. | Foto: Alianza Lima

El futuro de Guerrero

Desde Alianza Lima se sigue manejando la información de que Paolo Guerrero tiene la intención de retirarse del fútbol profesional a fin de año. Sin embargo, esta última comunicación alrededor del tema todavía no se ha dado.

Según pudimos conocer, el futbolista tenía esa decisión ya tomada, pero todavía no se ha pronunciado de manera definitiva. Cabe recordar que el contrato del jugador vence a fines de esta temporada y es poco probable que continúe en el cuadro victoriano la próxima temporada, incluso si deseara continuar su carrera profesional.

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