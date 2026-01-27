Escucha la noticia
¿Qué pasará con los jugadores separados de Alianza y cuál es la verdad sobre el caso Aquino?Resumen generado por Inteligencia Artificial
“A mi me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos”. Con esa frase, Pablo Guede zanjó el tema que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña en una denuncia por agresión sexual cometida en la concentración en Uruguay donde Alianza Lima realizó dos semanas de pretemporada. El técnico dejó en claro la situación de los tres futbolistas separados del plantel indefinidamente: la postura del club es dejar que las investigaciones sigan su curso con ellos lejos y mirar hacia adelante.