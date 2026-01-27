¿Qué pasará con los jugadores separados de Alianza y cuál es la verdad sobre el caso Aquino?

Si bien la institución blanquiazul no se deslindó de la fuerte acusación contra sus jugadores, la decisión de sacarlos del equipo pasa por la indisciplina que cometieron, ya que aún no hay una sentencia. “Se confirmó que ingresaron (las señoritas) al hotel. Esa es la indisciplina y eso estamos castigando. Dijimos que no íbamos a permitir ningún acto de indisciplina. No vamos a ceder”, comentó el director deportivo Franco Navarro previo a la Noche Blanquiazul 2026 en el que el elenco íntimo goleó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi.

El Comercio pudo conocer que la postura del club no se moverá ni un milímetro, incluso si eso significa empezar a trabajar desde el área legal más de la cuenta. “Conforme a la legislación laboral peruana y al Convenio Colectivo de Futbolistas Profesionales, la separación del plantel de los jugadores de Alianza Lima no es una sanción, no suspende el contrato, no extingue el vínculo, ni habilita rescisión automática”, comentó el abogado argentino Bee Sellares en su cuenta de X. Carlos Zambrano y Miguel Trauco tienen contrato hasta fines de este año, mientras que Peña firmó hasta 2028.

Por su parte, Diego Rebagliati informó en el programa “Fútbol Satélite” del canal “Satélite +” de Jefferson Farfán que “Guede los tiene absolutamente descartados (a Zambrano, Trauco y Peña)”.

Pero el caso no se quedaría ahí. En las últimas horas se habló de un cuarto involucrado que habría formado parte del acto indisciplinario, aunque no fue denunciado.

El caso Pedro Aquino

El nombre de Pedro Aquino apareció en una escena que Alianza Lima prefería no volver a recorrer. El mediocampista fue señalado como uno de los asistentes a la reunión en la que también estuvieron Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, encuentro que terminó derivando en una denuncia por presunto abuso sexual y que sacudió los cimientos del club en plena antesala de la temporada. Desde entonces, cada decisión interna ha sido observada con lupa.

A diferencia de sus compañeros involucrados de manera directa en el caso, la situación de Aquino tomó un camino distinto. El club decidió iniciar una investigación interna para esclarecer su participación y evaluar una posible falta disciplinaria, pero sin adoptar medidas drásticas de manera inmediata. No hubo apartamiento del plantel ni sanción preventiva, una señal clara de que, al menos por ahora, su rol en los hechos es considerado diferente.

Pedro Aquino tiene contrato con Alianza Lima hasta mediados de este año. Está a préstamo de Santos Laguna de México. (Foto: Getty Images)

En La Victoria optaron por el silencio. No habrá comunicado oficial ni pronunciamiento público respecto a Pedro Aquino, una postura que contrasta con la firmeza mostrada en los casos de Zambrano, Peña y Trauco, separados indefinidamente mientras avanzan las investigaciones. En el entorno blanquiazul entienden que no todas las responsabilidades son iguales y que el proceso debe respetar los tiempos y las conclusiones internas.

Aquino, de 30 años, continúa entrenando con normalidad junto al resto del plantel, en medio de un ambiente cargado de tensión y miradas cruzadas. Su continuidad en el grupo no significa una absolución anticipada, sino una señal de cautela por parte de la dirigencia, que busca evitar decisiones apresuradas en un contexto delicado tanto en lo deportivo como en lo institucional.

Alianza Lima atraviesa días complejos, donde el foco ya no está únicamente en el balón ni en la planificación de la temporada, sino en la necesidad de sostener credibilidad y orden puertas adentro. En ese escenario, el caso de Pedro Aquino se mantiene en evaluación, lejos de los comunicados rimbombantes, pero bajo una observación constante que definirá su futuro inmediato en el club.

