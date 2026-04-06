Por su parte, el club ’íntimo’ se manifestó unas horas después del incidente y, aunque dejó en claro que la tragedia no se debió a ningún colapso de estructura -como se comentaba previamente-, no dejó en claro por qué los miles de hinchas estuvieron autorizados de ingresar a la tribuna, por quién fue organizado el evento y qué medidas de seguridad habían optado considerando la gran aglomeración que iba a darse.

Estadio Matute de Alianza Lima clausurado. (Foto: GEC)

Cronología de hechos

El último jueves, un día antes de que se realice el ’banderazo’ en Matute, ya circulaba a través de redes sociales una convocatoria hecha por Comando Sur que indicaba que esto iba a realizarse. Según la información, el lugar indicado era la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva y la hora pactada era las 5:30 pm.

Universitario se enfrenta a Alianza Lima esta noche (@gec)

Esta convocatoria, como era de esperarse, llamó la atención de muchos hinchas que quisieron sumarse para motivar a sus jugadores previo al clásico ante Universitario de Deportes. La primera gran interrogante es si este ‘banderazo’ contaba con la autorización del club para que se realice no solo en los exteriores del estadio, sino también dentro de él, como terminó ocurriendo.

Alrededor de las 4 pm, los hinchas comenzaron a llegar a los exteriores del estadio; sin embargo, no podían ingresar debido a que los futbolistas todavía se encontraban entrenando para el partido de este sábado. Sin embargo, entre las 5:30 y 6:00 pm, se abrieron las puertas del sector sur del estadio para que pudieran ingresar.

Un hombre de 39 años falleció durante incidente en banderazo en Matute.

Un agravante es que los hinchas no solo optaron por entrar por las dos grandes puertas abiertas, sino que, según imágenes viralizadas, también lo hicieron por una puerta anexa debido a la avalancha. Los miles de hinchas se concentraron en la parte central de la tribuna sur y comenzaron los cánticos a los jugadores que se encontraban en la cancha una vez finalizado el entrenamiento.

Sin embargo, según la información viralizada en redes sociales, hubo algunas grescas que ocasionaron que haya avalanchas en las mismas gradas. Incluso se vio a jugadores indicándole a los hinchas que se dirijan hacia los costados de la tribuna y no se queden en el centro. En medio de todo este tumulto es que hubo cerca de 60 lesionados y un fallecido de 39 años.

Clausura de Matute

Al confirmarse el fallecimiento del hincha aliancista, la Municipalidad de La Victoria se pronunció y dejó en claro que Alianza Lima no había solicitado ningún tipo de permiso para un banderazo dentro de su estadio. Como se sabe, los banderazos son manifestaciones que suelen darse en las calles, a espacio abierto, pero rara vez dentro de un recinto. De ser así, tendría que haber contado con la seguridad pertinente.

Asimismo, se tomó la decisión de clausurar temporalmente el estadio Alejandro Villanueva para poder realizar las investigaciones. Esto no quiere decir que ya exista un fallo de tiempo de clausura del estadio, sino que es lo que corresponde para recabar información por parte de la municipalidad y la fiscalía.

Según se puede conocer, lo que corresponde de aquí en más es que estas investigaciones sigan su curso y se pueda determinar si se trató de una negligencia del club al haber estado enterado del ingreso de miles de hinchas y no brindar la seguridad correspondiente, o demostrar lo contrario en tanto a que sí tenían conocimiento, pero solo respecto a un sector de hinchas y no previeron que iban a ingresar miles.

Cabe resaltar que la sanción que le correspondería a Alianza Lima sería de tipo civil o penal -en caso de demostrarse una responsabilidad personal inmediata-, mas no deportiva por no haberse tratado de un hecho durante una competencia. Entre los escenarios más probables, en caso de demostrarse la negligencia del club y el uso de propiedad, esto conllevaría a una clausura del estadio por un tiempo determinado. Sin embargo, todo esto recién se sabrá una vez que culminen las investigaciones.

Dentro del club también se vienen tomando acciones para evaluar las responsabilidades correspondientes. Desde El Comercio optamos por consultar a fuentes cercanas de Alianza Lima, pero de momento prefieren no pronunciarse más allá de los comunicados oficiales debido a las investigaciones en curso.

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