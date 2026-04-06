Por Fernanda Huapaya

En la víspera del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, una noticia enlutó a todo el fútbol peruano. Un hincha de 39 años murió en medio de una avalancha y grescas durante un ’banderazo’ dentro del estadio Alejandro Villanueva alrededor de las 6:30 pm, según la información recabada hasta el momento.