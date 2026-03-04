Jorge Zúñiga. (Foto: Alianza Lima)

El mensaje de Zúñiga

Tras la eliminación a manos de Dos de Mayo en Matute, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú -los acreedores mayoritarios-, publicó en redes sociales un comunicado dando a conocer que se había convocado a una Junta de Acreedores para el 23 y 26 de marzo.

Si bien esta Junta ya había sido convocada incluso antes de la eliminación, Zúñiga tuvo a bien que, en plena crisis y ante la molestia de miles de hinchas, debía darse a conocer públicamente que podrían avecinarse ciertos cambios.

Días después se pudo conocer que una buena parte de los acreedores de Alianza Lima coincidía en que Pablo Guede debía ser removido del puesto. Para entonces, Alianza Lima ya había empatado ante Alianza Atlético en Trujillo por la fecha 3. Pero desde el área deportiva -Franco Navarro- y la Gerencia General -Fernando Cabada- no consideraban que esa debía ser una medida a tomarse tan tempranamente.

Parte de los acreedores consideraba, además, que no solo debía darse la salida de Guede, sino que también debía evaluarse el trabajo de la propia área deportiva: Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo. Esto trajo consigo que se genere el rumor de que, incluso, había entrado en evaluación el mismo Fernando Cabada.

Pero para los acreedores los cambios no debían ser únicamente deportivos. De hecho, consideraron que debían expandirse hacia otras áreas. Entre ellas, la de la Gerencia de Comunicación. En los días siguientes al aniversario del club, Fernando Cabada, como administrador del club, tomó la decisión de remover de su cargo a quien, hasta entonces, se mantenía al mando: Juan Carlos Terry.

Los puntos en agenda

Según el documento oficial, los puntos a tocar en la Junta de Acreedores son cuatro. El primero es hacer un “informe de gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal”.

El segundo es un “pronunciamiento de la Junta de Acreedores sobre el resultado de la gestión del ejercicio 2025 a cargo del administrador concursal”. El tercero es “propuesta de la Junta de Acreedores para el desarrollo institucional del Club Alianza Lima” y el cuarto punto son “otros asuntos de interés”.

Por tanto, para el 23 y 26 de marzo, Fernando Cabada deberá exponer un informe sobre lo que ha venido siendo su gestión desde que asumió en el 2025. A partir de aquello, la Junta decidirá hacer un pronunciamiento que puede traducirse en una ratificación o remoción del cargo del administrador.

Hasta donde conocemos, la Junta de Acreedores sigue evaluando la continuidad de Fernando Cabada y, además, dependiendo de los resultados deportivos hasta entonces, también la del área deportiva que incluye a Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo y Pablo Guede.

