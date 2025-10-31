Alianza Lima: ¿Qué se juega hoy ante Melgar, por qué es clave ganar pese a que la ‘U’ ya es tricampeón y cómo se beneficia Cristal?

El último domingo, Universitario de Deportes se consagró tricampeón nacional y, por ende, clasificó como Perú 1 a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, todavía resta definir qué equipos tomarán el lugar de Perú 2, Perú 3 y Perú 4 en los puestos de subcampeón, tercer puesto y cuarto puesto respectivamente. ¿Cómo serán los cruces de playoffs semifinales y final?

Alianza Lima presentó su lista de convocados para el partido frente a Sport Huancayo. (Foto: Liga 1)

Tabla Acumulada:

A diferencia de la temporada 2024, esta vez el subcampeón nacional no será el segundo mejor equipo posicionado en la tabla acumulada; sino que esta medalla de plata tendrá de definirse a través de playoffs que se jugarán con la modalidad de eliminación directa tras partidos de ida y vuelta.

Sin embargo, el segundo lugar de la tabla acumulada sí tiene un beneficio: pasará directamente a la final de estos playoffs. Hasta esta fecha, esta posición le corresponde a Cusco FC que tiene 63 puntos.

Por debajo, los clubes que terminen en el tercer y cuarto puesto de la tabla acumulada, que hasta el momento son Alianza Lima y FBC Melgar respectivamente, avanzarán a semifinales de playoffs y disputuarían los partidos de ida y vuelta para jugar ante el segundo mejor posicionado, es decir, Cusco FC en caso de que mantenga esa ventaja.

Playoffs semifinales y final

Por tanto, a día de hoy y si el campeonato terminara tal como se encuentra la Tabla Acumulada, habría playoffs entre Alianza Lima y FBC Melgar, jugándose la ida en el Estadio de la UNSA y la vuelta en el estadio Alejandro Villanueva. Cabe recordar que, en caso de empatar en resultados, se tomaría en cuenta la diferencia de goles y, en caso esto también sea igual, se resolvería en penales.

El ganador de este cruce jugaría ante Cusco FC, en caso se mantenga segundo en la Tabla Acumulada. Además, el equipo ‘dorado’ arrancaría de visitante y cerraría en el estadio Garcilaso de la Vega de Cusco. Al igual que los playoffs de semifinales, la igualdad en marcador se resolvería con diferencia de goles y, en última instancia, con penales.

FBC Melgar cayó 0-2 ante Cusco FC en segunda fecha del Torneo Clausura. Foto: Cusco FC.

El ganador de este playoff final será, por tanto, el subcampeón nacional y clasificará a la Copa Libertadores como Perú 2. El perdedor será el tercer lugar y ocupará el lugar de Perú 3, mientras que el perdedor del playoff de semfinal será Perú 4 y ambos acudirán a rondas preliminares de Copa Libertadores, respectivamente.

Bajo este panorama, cabe repasar la Tabla Acumulada para saber qué equipos son los que pugnan por llegar a los playoffs de semifinales o final a falta de que se jueguen tres fechas en el Torneo Clausura de la Liga 1.

- Universitario de Deportes: Perú 1 con 78 puntos.

- Cusco FC: 63 puntos.

- Alianza Lima: 61 puntos.

- FBC Melgar: 55 puntos.

- Sporting Cristal: 54 puntos.

El panorama de cada uno

Cabe recordar que el fixture de estas tres últimas jornadas podría cambiar totalmente cómo se encuentra la Tabla Acumulada a día de hoy. Por ejemplo, este viernes a las 8:00 pm se enfrentarán Alianza Lima y FBC Melgar, y ambos están en la pugna por sumar la mayor cantidad de puntos.

Si los ‘íntimos’ le ganan a los ‘rojinegros’, llegarían a 64 puntos y estarían por encima de Cusco FC. Por su parte, el cuadro ‘dorado’ deberá visitar a Alianza Universidad de Huánuco este domingo. Sporting Cristal, además, deberá visitar a Comerciantes Unidos.

Por tanto, en caso ganen Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC pierda, incluso la Tabla Acumulada podría variar a tener Alianza Lima como segundo, Cusco FC como tercero y Sporting Cristal como cuarto dejando fuera de posibilidad de playoffs a FBC Melgar.

Un detalle no menor: a Melgar le resta únicamente un partido, mientras que a Sporting Cristal le faltan tres partidos, por lo que es favorito para quedarse con ese cuarto lugar.

Estos son los encuentros que les restan a cada uno de los equipos:

Alianza Lima

Fecha 17: Alianza Lima vs. FBC Melgar

Fecha 9 pendiente: Chankas FC vs. Alianza Lima

Fecha 18: no considerado (Binacional).

Fecha 19: Alianza Lima vs. UTC

Cusco FC

Fecha 17: Alianza Universidad vs. Cusco FC

Fecha 18: Cusco FC vs. Sport Boys

Fecha 19: Sport Huancayo vs. Cusco FC

FBC Melgar:

Fecha 17: Alianza Lima vs. FBC Melgar

Fecha 18: descansa

Fecha 19: no considerado (Binacional).

Sporting Cristal:

Fecha 17: Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 18: Sporting Cristal vs. Cienciano

Fecha 19: Atlético Grau vs. Sporting Cristal

