Goleador y asesor deportivo: la curiosa oferta de FC Cajamarca que conquistó a Barcos para jugar el 2026 y hacer sus pininos como dirigente

Desde El Comercio pudimos conocer cuál es la oferta que le presentó FC Cajamarca al ‘Pirata’ y que no se trataría únicamente de que defienda la camiseta dentro del campo, sino también fuera de él. Una propuesta que va acorde va acorde a las expectativas que tiene Barcos como próximo Gerente Deportivo.

Hernán Barcos llegó con sus esposa hijos y su nana a Cajamarca (Foto: @Palco_Vip)

La propuesta

Luego de quedar libre de Alianza Lima por decisión del club, Hernán Barcos empezó a escuchar ofertas de otros clubes tanto de Perú como del extranjero. Como adelantamos en El Comercio, la idea del ‘Pirata’ es continuar jugando profesionamente un año más y ya se lo había hecho saber al club victoriano.

Una de las propuestas más llamativas fue la de FC Cajamarca, equipo que acaba de ascender a la primera división para el 2026 y que tiene dinero en sus arcas para ofrecerle un salario económicamente superior al delantero en comparación a otros clubes de la Liga 1.

El festejo de Barcos tras anotar su gol de penal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

Más allá del salario, la oferta de FC Cajamarca vino con un añadido: ser asesor deportivo del club. Es decir, Hernán Barcos no solo tendría la posibilidad de seguir jugando fútbol, sino de también empezar a tomar decisiones en el área deportiva del club y asesorar al presidente para poder tener una buena campaña en el 2026.

Sin duda, se trató de una oferta que interesó a Barcos y por eso decidió viajar para hablarlo personalmente. En ese lapso, y antes de su retorno a Lima, el delantero de 41 años posó con la camiseta de FC Cajamarca. Sin embargo, no ha firmado ningún contrato con el club.

Hernán Barcos sintió distancia de algunos compañeros en el vestuario de Alianza Lima (Foto: GEC)

Hasta donde pudimos conocer, le interesa la figura de ser asesor deportivo del club y, a la par, poder gestionar un contrato como jugador profesional del primer equipo. Esto debido a su deseo de continuar dentro de un campo de juego una temporada más previo a su retiro.

Si bien todavía no hay ningún papel firmado, la opción de FC Cajamarca es la que resulta más viable a Hernán Barcos en tanto a sus proyectos personales como futbolista y, después, como retirado.

Hay que recordar que Cajamarca, además, es una ciudad que le resulta atractiva considerando que Pablo Lavandeira, uno de sus amigos más cercanos, tuvo una estadía en dicha ciudad cuando defendía los colores de UTC. El ‘Pirata’ ha recibido buenas referencias respecto de lo que podría ser su vida allá.

De llegar a un acuerdo, ya sea únicamente como asesor deportivo o también como jugador profesional, esto deberá resolverse en los próximos días. Asimismo, el entorno de Hernán Barcos le comunicó a Sport Boys que desestima cualquier propuesta para jugar en el cuadro ‘rosado’ la próxima temporada, lo que incrementó las posibilidades de que pueda vestir la camiseta de FC Cajamarca.

