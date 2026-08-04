Por Christian Cruz Valdivia

“Arriba Alianza”, arenga la mesa. “Toda la vida”, responde la sala llena del auditorio José María Arguedas de la Feria del Libro de Lima. El aliancismo crece en el país y el libro “Íntimos y eternos”, que editó El Comercio junto con Alianza Lima, es parte de ese legado que pretende inculcar esa intimidad blanquiazul.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Detrás de la historiaAclara a la audiencia como se reporteó una noticia.