“Arriba Alianza”, arenga la mesa. “Toda la vida”, responde la sala llena del auditorio José María Arguedas de la Feria del Libro de Lima. El aliancismo crece en el país y el libro “Íntimos y eternos”, que editó El Comercio junto con Alianza Lima, es parte de ese legado que pretende inculcar esa intimidad blanquiazul.

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Ayer se presentó de manera oficial la obra que cuenta “La historia de Alianza Lima a través de 125 ídolos”. Y tres leyendas estuvieron presentes en la sala de honor. Rodolfo Bazán, Juan de la Vega y Víctor Rostaing llegaron como esa imagen que el club siempre debe tener presente, “los viejos íntimos de ayer que vistieron la majestuosa blanquiazul”, como se escucha en el himno de Alianza Lima que se entona los días de partido en Matute.

La portada del libro. (Foto: Joel Alonzo)

“Son los jugadores más antiguos en vida que tiene Alianza”, nos comenta Marco Paredes, presidente de la Asociación Alejandro Villanueva, quien también fomenta el aliancismo junto con los históricos futbolistas. “Don Juan De la Vega tiene 93 años, don Víctor 87 y don Rodolfo 85″, nos comenta.

Y es la memoria que busca preservar El Comercio y Alianza Lima con la elaboración de esta obra. “Ellos representan la cultura viva de Alianza. Así como ellos hay muchos que significan los valores del club. Lo de ser aliancistas más allá de lo deportivo, a la intimidad”, nos comenta Alfredo Arosemena, administrador del club.

Por eso ahora más que nunca suena lo que es un lema en el país. “Ahí te das cuenta de que Alianza Lima es el Perú y el Perú es Alianza Lima”, sentencia Arosemena.

Don Rodolfo Bazán, Víctor Rostaing y Juan de la Vega en primera fila. (Foto: Joel Alonzo)

Rodolfo Guzmán camina lento. Recibe ayuda para llegar a la sala de la FIL, mientras que Víctor Rostaing es un ser más libre y avanza solo con la chispa que lo caracteriza, mientras que Juan de la Vega va serio, siempre pendiente de los demás.

Estos hombres ganaron títulos entre 1962 y 1965 con la camiseta blanquiazul y se ganaron un lugar en la historia del club. Por eso, cada uno tiene un capítulo especial en “Íntimos y eternos”.

“Es un privilegio que se acuerden de este pasaje de mi vida por medio de este libro”, nos dice Rodolfo Bazán, portero de renombre que jugó entre 1959 y 1968 en tienda íntima. Él recuerda mucho una anécdota en la que Pepe Carrión le reclamó a un futbolista cuando este colocó la camiseta en la ducha. “Esto es una camiseta, es una bandera, hay que respetarla”, le reclamó el recordado utilero ‘Chino’ Carrión.

Para Juan de la Vega, aparecer en “Íntimos y Eternos” es un honor más en su carrera. “Es la felicidad más grande de mi vida. Aliancista desde pequeño, ponerme la blanquiazul y ahora esto, es un orgullo. Esto me lo llevo hasta la tumba”, asegura.

Juan de la Vega fue el gran capitán de su generación y era el que ordenaba el juego íntimo desde donde le tocase jugar, sea de defensa o volante.

Mientras que Víctor Rostaing heredó todo el talento de su apellido. Llegó al club a los 15 años para hacer historia y ahora agradece ser parte de esta obra. “Son satisfacciones de vida que nos dan paz. Que Alianza se dé cuenta que lago hemos hecho”, nos comenta.

“Nos están dando esa felicidad que necesitamos los humanos”, resume don Víctor y es lo que ellos se merecen.

Supieron vestir la camiseta blanquiazul y lo hicieron con tal honor que hoy, muchas décadas después se les recuerda con cariño. Alianza Lima es eso, un club con historia y tradición.

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