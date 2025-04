Wilmar Valencia es el nuevo director de Divisiones Menores de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Valencia es un hombre de la casa y conoce el aliancismo como pocos. Como jugador tuvo tres etapas (1983-87, 1988, 1990-94), dos como técnico (2005 y 2013) y ahora fue elegido como el director de divisiones menores. Es decir, se encargará de resurgir a una de las mejores canteras del país.

En los últimos años, Alianza Lima ha peleado títulos nacionales (campeón en 2021 y 2022, y finalista en 2023), pero careció de su mejor distintivo: darle espacio a los ‘Potrillos’. En 2024, por ejemplo, los íntimos apenas usaron a tres juveniles: el portero Ángel de la Cruz (16 años, tres partidos), el defensa Sebastián Aranda (19 años, un partido) y el delantero Víctor Guzmán (17 años, seis partidos). Uno de sus mejores talentos, el volante Bassco Soyer (18 años), no tuvo un solo minuto pese a haber debutado en 2023. Soyer, de hecho, aún no ha renovado su contrato.

Como Bassco, Alianza ha sufrido las consecuencias de no darle espacio a sus canteranos. En 2023, Juan Pablo Goicochea se fue libre a Platense de Argentina. Tenía 17 años y apenas había jugado 26 minutos en tres partidos con el primer equipo de los íntimos. Casi igual camino tomó Sebastien Pineau, quien fue vendido al Austin FC de la Major League Soccer con 19 años y apenas un encuentro oficial.

Por tanto, lo que buscan en Matute con Valencia es que los ‘Potrillos’ lleguen mejor preparados al primer equipo, mejor formados, y dejen dinero por tema de ventas, no que se vayan libre como algunos canteranos que mostraban proyección como Jorge del Castillo, el ’10′ del equipo de reserva durante muchos años que se fue a Alianza Atlético de Sullana con apenas diez minutos en tres partidos en la primera división. Todo esto, además, con la condición de que en las canteras de La Victoria se respete la identidad de juego histórica del equipo ‘íntimo’.

Bassco Soyer tiene 18 años y es una de las 'joyas' de Alianza Lima. (Foto: Agencias)

El plan en menores

“El reto es, tener mañana, más tarde, jugadores con el ADN, formados en Alianza Lima, que últimamente no se ve, seguramente porque los objetivos del primer equipo no dan ese espacio a los chicos formados en menores”, fueron las primeras palabras de Wilmar Valencia en su nuevo puesto. Y, encargado de las divisiones menores, su primera decisión fue estructurar un proyecto en el que los juveniles tengan mayor protagonismo, aunque sin forzar nada.

“La brecha se podría cortar si hay vitrina, pero cada vez hay menos espacio. Esa es la lucha, para que el chico se muestre e ir a través de su ejemplo generando espacio a otros”, comentó en otra oportunidad.

En Matute tienen claro que le darán importancia a la Liga 3, certamen que reemplazará al Torneo de Reservas, así como también el certamen Sub 18 que organizará la FPF con todos los clubes de la Liga 1.

Además, de jugarse la Copa de la Liga, campeonato entre clubes de la Liga 1 y Liga 2, Alianza valorará usarlo como trampolín para que los juveniles en el primer equipo puedan mostrarse y adquirir el roce necesario para luego tener minutos en la primera división.

Sin embargo, este año Pipo Gorosito ya apuesta por ellos, como lo hizo ante Sao Paulo en la Copa Libertadores. Ante algunas ausencias, inició el partido con Jhoao Velásquez de 19 años en la zaga. Y en la segunda parte ingresaron Piero Cari (17), Juan Delgado (19), Carlos Gómez (20) y Nicolás Amasifuén (19). Su debut en la Copa fue aplaudido por todos y regresaron a casa con un buen empate.

Juan Delgado, Jhoao Velásquez y Piero Cari son la sangre nueva de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

El objetivo de la cantera

El club ‘íntimo’ cuenta con divisiones menores que van desde la categoría sub-8 a la reserva, aunque las que compiten son las de sub-12 en adelante. Entre los principales torneos que disputan se encuentran la Copa de la Amistad, Copa Federación, Copa de Oro y la Copa Mitad del Mundo.

Los ‘potrillos’ entrenan en las canchas auxiliares del estadio Alejandro Villanueva y también pueden hacer uso de instalaciones como EGB para determinados encuentros. Asimismo, reciben apoyo nutricional y psicológico.

En la actual gestión se tiene como prioridad el hecho de instaurar en los ‘potrillos’ el ‘ADN aliancista’: fútbol moderno pero con buen pie. En tal sentido, según palabras de Wilmar Valencia, el perfil del futbolista de Alianza Lima tiene que ver con ser “pícaro y alegre, pero ahora en un fútbol que tiene otros requerimientos más físicos y que no tienen que ver solo con el talento”.

Y si hablamos de objetivos, no se trata netamente de convertirse en un club vendedor, sino que lo principal es que los canteranos puedan llegar al primer equipo y no solo sean de exportación. En la presente temporada se ven casos como los de Jhoao Velásquez, Bassco Soyer, Carlos Gómez o Brian Arias, pues la intención es que no solo sean promovidos, sino que sumen minutos.

