A poco del inicio de la Liga Femenina peruana, Alianza Lima anunció a su flamante fichaje: Manisha Kalyan, una atacante de la India que se ha convertido en el refuerzo más inusual del campeonato nacional por la lejanía de su nacionalidad. Kalyan, de 24 años, jugará por primera vez en este lado del mundo luego de experiencias en India, Chipre y Grecia; sin embargo, se encuentra entusiasmada por la total confianza por parte de la Gerencia Deportiva del club victoriano, quien buscó cerrar esta contratación como fruto de una búsqueda de hacía seis meses.

Quién es Manisha Kalyan, la futbolista hindú que hizo historia al jugar la Champions y que ahora brilla con Alianza Lima
