Quién es Manisha Kalyan, la futbolista hindú que hizo historia al jugar la Champions y que ahora brilla con Alianza Lima

A poco del inicio de la Liga Femenina peruana, Alianza Lima anunció a su flamante fichaje: Manisha Kalyan, una atacante de la India que se ha convertido en el refuerzo más inusual del campeonato nacional por la lejanía de su nacionalidad. Kalyan, de 24 años, jugará por primera vez en este lado del mundo luego de experiencias en India, Chipre y Grecia; sin embargo, se encuentra entusiasmada por la total confianza por parte de la Gerencia Deportiva del club victoriano, quien buscó cerrar esta contratación como fruto de una búsqueda de hacía seis meses.

De Muggowal a Lima

Manisha Kalyan tiene 24 años y, a su corta edad, ya es una de las futbolistas más representativas en el fútbol femenino de la India. Comenzó a jugar fútbol cuando tenía apenas 13 años y la idea de ser jugadora profesional parecía una utopía en Muggowal, distrito de Hoshiarpur.

Sin embargo, su gran talento como delantera y mediocampista ofensiva fue rápidamente detectado por Brahmjit Singh, su profesor de educación física en la escuela pública a la que iba. Si bien el fútbol poco a poco se fue volviendo su pasión y cotidianidad, culminó sus estudios en el Mehr Chand Mahajan DAV College, una institución de mujeres.

La primera experiencia profesional que tuvo fue en el 2018, es decir, cuando Manisha tenía 16 años. En ese año firmó por el club Gokulam Kerala, uno de los más pequeños y emergentes de la Indian Women’s League. Ya para la siguiente temporada, entre el 2019-20, fue una de las figuras del equipo campeón anotando tres goles, uno de ellos en una semifinal.

Para los 18 años ya había sido elegida como la mejor jugadora emergente o juvenil del torneo. Un año después, en el 2021, hizo historia en su país al convertirse en la primera futbolista india en anotar en una competencia continental asiática de clubes durante la AFC Women’s Club Championship.

Al año siguiente, en julio del 2022, dio el gran salto de su carrera profesional y cambió de continente: de Asia a Europa. Manisha fichó por el Apollon Ladies de Chipre y ese mismo año debutó en la UEFA Women’s Champions League, la competencia más reconocida de fútbol interclubes A nivel mundial. Una vez más, hizo historia al ser la primera jugadora india al disputar esta competición.

Para la temporada 2022-23 ganó la liga de Chipre y era reconocida como la primera mujer india campeona en todo el continente europeo. Al año siguiente, en julio del 2024, firmó por PAOK de Grecia, club donde tuvo su año con mejor regularidad al disputar 23 partidos oficiales: ocho goles y cinco asistencias. El equipo ocupó el quinto lugar y llegó hasta semifinales de la Copa de Grecia.

Pero, más allá de los clubes, lo que a Manisha Kalyan siempre le movió más fue poder representar a su país y lo pudo hacer en las selecciones sub-17 y sub-19 antes de debutar con la selección mayor en el 2019, cuando apenas tenía 17 años.

Uno de los días más inolvidables vistiendo la camiseta de su selección fue cuando hizo un hat-trick ante Pakistán en el AFC U-19 Champioship y también un gol ante Brasil en el Torneo Internacional de Manaos en 2021. Ya para el 2024 también fue convocada para el equipo de la India que fue subcampeón en la Turkish Women’s Cup.

A medida que han pasado los años, Manisha Kalyan ha sabido reposicionarse dentro de la cancha. Si bien inició como volante ofensiva y delantera, también se hizo dueña de la banda izquierda y mediapunta en PAOK de Grecia. Es por eso que su polifuncionalidad es una de sus principales virtudes, además de la velocidad y gran estado físico.

Sisy Quiroz recibió el trofeo del Premio que entregó El Comercio a la mejor dirigencia deportiva del fútbol femenino para Alianza Lima. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio) / Joel Alonzo

Llegada a Alianza Lima

Debido a estas grandes características, Manisha Kalyan ya venía siendo observada por Alianza Lima desde hacía un tiempo atrás. Finalmente, tras algunas negociaciones de por medio, la futbolista se convirtió en nuevo fichaje por toda la temporada 2026.

“Me gusta mucho encarar, mantener la posesión del balón y generar juego para mis compañeras. Disfruto dar asistencias y también aportar con goles cuando se presenta la oportunidad”, dijo Manisha Kalyan en su presentación en Alianza Lima.

Desde El Comercio pudimos conversar con Sisy Quiróz, Gerente Deportivo de la división femenina de Alianza Lima, sobre cómo se llegó a dar el contacto con Manisha Kalyan y, sobre todo, cómo se produjo la negociación.

“En la División Femenina del club hemos implementado una nueva área de scouting e inteligencia deportiva hace seis meses que nos ha permitido tener un análisis más profundo de diferentes mercados, como el de Grecia donde se desempeñaba la futbolista”, nos comentó la exfutbolista y dirigente.

Es decir, la observación de Manisha Kalyan viene de hace bastante tiempo atrás y es el primer gran fruto de dicha área que, según confirmó Quiróz, es incipiente pero efectiva: “El área aún es pequeña, buscamos año a año ir potenciándola. Crearla es una respuesta al fútbol femenino y a las exigencias para ser cada vez mejor”.

