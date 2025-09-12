Alianza Lima continúa su sueño en la Copa Sudamericana 2025. Los íntimos, dirigidos por Néstor Gorosito, enfrentarán a Universidad de Chile por los cuartos de final en busca de un lugar entre los mejores cuatro equipos del torneo. Y en la previa del encuentro se supo quiénes estarían a cargo de impartir justicia en la importante llave que se llevará a cabo el 18 de septiembre en Lima (ida) y 25 del mismo mes en Coquimbo (vuelta).

De acuerdo al periodista Kevin Pacheco, Ramón Abatti será el árbitro principal en el choque de ida entre peruanos y chilenos. El brasileño estará acompañado de sus compatriotas Danilo Simon y Rafael da Silva (asistentes), Wagner Reway y Rodrigo Nunes (VAR).

Ramos Abatti (brasileño) será el árbitro principal del Alíanza Lima - U. Chile. Danilo Simon y Rafael Da Silva van de asistentes. Wagner Reway y Rodrigo Nunes estarán en el VAR. Todos brasileños. @RPPDeportes pic.twitter.com/vz6itHMvpe — Kevin Pacheco (@kevin23pacheco) September 12, 2025

Abatti, nacido en Araranguá, Brasil, en 1989, es un árbitro brasileño que en pocas temporadas logró ganarse la confianza de la Conmebol para asistir a torneos importantes. De hecho, estuvo en el Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos, además de estar presente en grandes citas internacionales, destacando claramente la final de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de 2021 en Tokio.

El juez tiene 109 partidos dirigidos en primera división del Brasileirao, el torneo más importante de Brasil, además de dos encuentros de la Saudi Pro League de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y compañía. En la liga de su país, mostró un total de 510 tarjetas amarillas, por 24 tarjetas rojas y otras 9 amarillas que supusieron la expulsión para el jugador. En dicho campeonato ha señalado 29 penaltis.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará el jueves 18 de septiembre de 2025. El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre en Chile.

Horarios del partido, Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

La hora del primer partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 estaría programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

