Para concretar el título nacional, de hecho, fueron muchas las claves que la propiciaron. Sin embargo, en esta encuesta DT nos enfocaremos precisamente en las figuras del equipo. ¿Quién fue el mejor? Se barajan varias opciones entre Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Yordi Vílchez y más. Hubieron muchos puntos altos en el plantel.

Por ello, seis especialistas del balompié peruano, desde su posición, eligen al jugador más valioso de los blanquiazules en este año. Asimismo, responden sobre la importancia de renovar a Hernán Barcos, los refuerzos que Alianza debería sumar de cara a la próxima temporada y los objetivos que deben perseguir ahora tras el bicampeonato hecho realidad.

¿Quién fue el jugador más valioso de Alianza Lima en la temporada y por qué?

Foto: Jesús Saucedo@photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Leao Butrón (exfutbolista): No podría quedarme con uno solo. Te nombraría a los que creo han llevado a Alianza al bicampeonato: Barcos, Vílchez, Ballón. Si te das cuenta, ellos son la columna vertebral de Alianza.

Daniella Fernández (periodista): El jugador más valioso es Hernán Barcos, no solo por los goles y las asistencias, sino porque también es un líder dentro del equipo. Es un referente para los más jóvenes.

Kevin Pacheco (Periodista): Hernán Barcos. Su trascendencia fue más allá de lo futbolístico. Fue clave en la unión del plantel tras la salida de Carlos Bustos, que a lo postre terminó con la remontada de Alianza Lima. Además sus números son inobjetables: 18 goles en la temporada.

Sandy Dorador (Futbolista): Hernán Barcos, porque se pone el equipo al hombro y porque, además de ser un gran jugador, es una buena persona.

Javier Arce (Entrenador): Para conseguir el título hay varios jugadores que han significado un valioso aporte. Desde mi lado me inclino por Yordi Vilchez, porque en muchos partidos estuvo presente incluso ofensivamente hablando, muy especialmente en las pelotas paradas. Además, en la final fue importante con el gol. Creo que Yordi se gana esa consideración para mí y porque en muchos partidos, defensivamente hablando, fue el más regular, a veces haciendo pareja con Cristian Ramos, a veces con Míguez.

Ana Lucía Rodríguez (Periodista): Para mí el más valioso ha sido Hernán Barcos, termina como goleador de Alianza y también como uno de los goleadores del torneo. En cuanto a asistencias también ha sido importante. También creo que es el mejor por lo que significa Hernán dentro del equipo, por su experiencia, por lo que llega a los compañeros, porque ha sido también un elemento importante para el equipo femenino y las reservas de Alianza. Creo que, dentro de todo, su experiencia ha ayudado en todo sentido a Alianza, le genera mucho más confianza.

Víctor Zaferson (Scout): Para mí fue Hernán Barcos. Jugó en todos los puestos del ataque en los partidos. De ‘9′, por fuera y como ‘10′. Goles y asistencias. Muy influyente en los goles y triunfos de su equipo. Un gran acierto de Carlos Bustos de recomendar su contratación porque venía de un año parado desde su breve experiencia en Bangladesh. Es el mejor extranjero en la historia de Alianza Lima con 38 años.

José Soto (Exfutbolista): El jugador más valioso se llama Alianza Lima, que incluye hinchada, comando técnico, jugadores y todo. Cuando un club está unido se logran los objetivos, entonces lo más importante siempre es Alianza Lima (...) No se puede hablar de un jugador u otro, porque todos han puesto su grano de arena. No te puedo destacar un jugador, porque todos en la medida de sus posibilidades han aportado a la institución. Sería mezquino decirte un solo nombre.

Celebración íntima Alianza Lima derrotó a Melgar con goles de Yordi Vílchez y Alec Deneumostier (autogol) y es el bicampeón de la Liga 1. Así reaccionarón los hinchas blanquiazules.

¿Alianza Lima debe traer otro ‘9′, además de renovar a Barcos? ¿Y qué otros puestos necesita reforzar para el 2023?

Hernán Barcos fue escogido el mejor jugador de la Liga 1 2022 | Foto: Liga 1

Leao Butrón (exfutbolista): Barcos, por lo demostrado, tiene que quedarse. De eso no hay duda, pero asumo que para la Libertadores Alianza tendría que reforzarse con un central, un volante de avanzada y un delantero. Creo que esto sería el complemento ideal para el equipo.

Daniella Fernández (periodista): De todas maneras, Alianza debe renovar con Barcos de cara al próximo año. Me gusta mucho lo que ha hecho Vílchez esta temporada, pero sí considero que deberían traer un central más.

Kevin Pacheco (Periodista): Si el objetivo es dar un salto de calidad a nivel internacional, la incorporación de un delantero extranjero de nivel de Barcos es fundamental. Barcos se ha ganado su renovación a pulso, es el futbolista más influyente a nivel ofensivo en los dos últimos años (28 goles y 14 asistencias), pero para competir en ambos frentes ya quedó demostrado en la reciente Libertadores que con lo que se tiene en tienda blanquiazul no alcanzó.

Sandy Dorador (Futbolista): Sí, se debe traer otro ‘9′ y también necesitamos laterales extremos con más posesión de balón y que jueguen bien con los pies.

Javier Arce (Entrenador): Barcos también fue un jugador bastante importante. Hizo varios goles y dio varios servicios de gol, la estadística lo marca así. Creo que a pesar de su edad, ha rendido para el fútbol peruano. Y si rindió, hay que renovarle. Alianza necesita buscar un ‘9′ más, seguro, porque debe tener alternativas importantes para poder suplir, porque de pronto Barcos no va a poder estar en todos los partidos. Entonces, sí creo que deberían de buscar y reforzarse con nuevas alternativas totalmente diferentes. De pronto, se puede sumar una buena pareja para Ballón, un central más, un lateral izquierdo más y así ir sumando. Creo que en la medida de posibilidades económicas van a tener que reforzarse bien si quieren un equipo importante para la Copa Libertadores.

Ana Lucía Rodríguez (Periodista): Alianza debe traer otro ‘9′, porque si va a jugar Copa Libertadores, se nota la diferencia. Si bien Hernán Barcos es un jugador importante que en el torneo local le sobra, porque es un jugador muy técnico, en la Copa Libertadores sí es otro nivel, es totalmente diferente y se nota. Considero que Barcos sí debe quedarse en Alianza Lima porque es un elemento importante y ayuda al club en todo sentido, pero sí tienen que traer a otro refuerzo extranjero, a otro delantero con la idea de hacer una buena campaña en la Libertadores. También de reforzarse en otras zonas, deberían traer laterales netos y un central.

Víctor Zaferson (Scout): Sí, de todas maneras necesita Alianza necesita otro ‘9′ parecido a Barcos. Por supuesto más joven (Sub 33) y más veloz. En la Copa, por el poderío de los rivales, Alianza tendrá que contragolpear y necesita más velocidad. Necesita reforzar -menos el arco- todas las líneas, al menos 2 jugadores por zona, un extranjero de nivel por zona. Un central, un mixto y al menos un atacante más.

José Soto (Exfutbolista): El que debería dar la respuesta a esa pregunta es el ‘Chicho’ Salas, porque es el técnico y creo que es el más indicado para determinar o decidir ello.

¿Cuál debería ser la obsesión de Alianza el próximo año: el tricampeonato o ganar en la Copa Libertadores y acabar con su pésima racha?

Alianza Lima y sus "extranjeros" | Foto: Alianza Lima

Leao Butrón (exfutbolista): Definitivamente el tricampeonato. Ganar en la Libertadores se dará tarde o temprano. Eso va a pasar, pero ahora tiene a la mano el tricampeonato y, si se logra, estaría al alcance repetir un tetracampeonato en un año muy importante, deportivamente hablando.

Daniella Fernández (periodista): Pasar la fase de grupos debería ser el primer objetivo del 2023, además de buscar el tricampeonato.

Kevin Pacheco (Periodista): Los pésimos números a nivel internacional hacen que la Copa sea la prioridad. Alianza Lima tiene la peor racha en Libertadores. 29 partidos sin victorias. A nivel local ha ganado 3 títulos de los últimos 6 campeonatos nacionales , en la Copa no gana un partido hace 10 años. El contraste es notorio y la falta de resultados afuera también. Será complicado, pero para eso necesita reforzarse con futbolistas que marquen una diferencia. Presupuesto tendrá.

Sandy Dorador (Futbolista): Ambos. Lograr el tricampeonato es un objetivo y también lo primordial es hacer un buen papel en la Copa libertadores. Se debe cambiar ya esa historia de que nos va mal.

Javier Arce (Entrenador): La obsesión normalmente no te conduce a nada. Ni el tricampeonato ni ser campeón de Copa Libertadores tiene que ser una obsesión. Eso tiene que ser como consecuencia de un trabajo sostenido, coherente y a mediano plazo. Entonces, que no te haga perder la cabeza el no hacer una buena campaña en Copa Libertadores o el tricampeonato. El fútbol es así, a veces se dan, a veces no se dan las cosas, porque el equipo rival también trabaja. Ojalá todos los equipos que van a jugar en copas internacionales, no solo Alianza, se refuercen bien y, a partir de ahí, se logre un mejor nombre, un posicionamiento totalmente diferente para el fútbol peruano a nivel internacional. Sé que es difícil, es duro, pero es nuestra realidad y hay que manejarla con mucha tranquilidad.

Ana Lucía Rodríguez (Periodista): Si bien enfocarse en el torneo local es importante, hoy creo que la gran deuda de Alianza Lima es hacer un buen torneo internacional, hacer una buena Copa Libertadores. Empezar a sumar y acabar con esa racha negativa que tiene en torneos internacionales.

Víctor Zaferson (Scout): Melgar demostró que se puede competir en los dos torneos con un plantel competitivo. Alianza, organizándose como hasta ahora lo hace, puede buscar el tricampeonato en 2023 y buscar romper la sequía de no ganar en la Copa desde 2012. A partir de ello, con esa motivación, buscar un lugar en octavos. Las dos cosas en paralelo se pueden pelear con un plantel bien armado.

José Soto (Exfutbolista): Como Alianza Lima es un equipo grande, siempre tiene que aspirar a hacer lo mejor en el torneo que sea. En Copa Libertadores tiene una deuda pendiente de ganar un partido. No gana hace 29 partidos. Entonces, Alianza tiene que ganar y después tiene que pelear también en el campeonato local, porque quedes en el puesto que quedes en la Copa Libertadores, tienes que seguir aspirando lo más alto posible en la Liga 1. Los objetivos de un equipo grande tienen que plasmarse en todos los campeonatos que juegue. No se puede escoger.