Este domingo, Universitario de Deportes recibió a Alianza Lima por la semifinal de vuelta del Torneo de Reservas. Un encuentro que estaba pactado para las 10:45 a.m., pero que finalmente se terminó disputando 30 minutos después debido a la presencia de hinchas cremas en un sector de la cancha. El equipo local había armado una tribuna con andamios y el cuadro visitante alegaba que aquello no solo estaba prohibido reglamentariamente, sino que exponía la integridad de sus jugadores.

Pese a que la intención inicial de la delegación blanquiazul era de no presentarse a jugar y reclamar los puntos -con Bruno Marioni entre los presentes-, finalmente se firmó un acta improvisada entre las partes (Universitario, FPF y Alianza Lima) y la ‘U’ selló su pase a la final del Torneo tras vencer por 2-0. Si no habían garantías y aquella tribuna no estaba autorizada, ¿por qué se accedió a jugar? El Comercio conversó con Rafael Medina, Gerente General de Alianza Lima, sobre esta decisión del cuadro ‘íntimo’ y las acciones legales que tomarán de aquí en adelante.

-¿Cuál es su postura sobre lo que pasó en Campo Mar? ¿Tenían conocimiento previo de que se iba a colocar una tribuna para hinchas?

El conocimiento que teníamos, según lo acordado en la reunión de coordinación previo al partido, fue que el club rival y la organización solamente permitirían el ingreso de 30 personas ajenas a su delegación deportiva. Nos opusimos a esta decisión porque ya violaba directamente el reglamento dadas las condiciones de Campo Mar, sede en donde se debería jugar a puertas cerradas y donde solo se permite el ingreso de las delegaciones deportivas y los involucrados al evento en sí. Como se puede verificar en las imágenes, terminaron ingresando cerca de 300 personas sin ningún tipo de verificación de control de identidad, en un espacio que claramente no tiene las medidas ni condiciones necesarias ni seguridad para recibir esa cantidad de gente, transgrediendo las normas en su totalidad.

-¿Tomarán acciones legales o elevarán algún reclamo oficial?

La institución va a tomar las acciones necesarias puesto que ocurrieron negligencias en diversos aspectos. Y que quede claro que esto no tiene nada que ver con el resultado deportivo; el reclamo de ninguna forma va a ir por ese lado. Felicitamos a los jugadores del equipo rival porque ganaron bien en la cancha, pero una vez más, alzamos nuestra voz de protesta con la forma de actuar de los directivos de su institución.

-¿Quién firmó el acta y por qué, si no había las garantías, se accedió a que se juegue el partido?

En el ámbito deportivo, la máxima autoridad en el día del partido, es el delegado. En este caso, el delegado de la FPF, Javier Arce, firma un acta en donde él mismo se responsabilizaba de todo lo que podía pasar y obligó a nuestro equipo a presentarse bajo el argumento que tenía dicha atribución por ser la máxima autoridad. Fuimos insistentemente informados de que, en caso de retirarnos, perderíamos por WO y seríamos multados. Después de 30 minutos, y como se puede apreciar en las imágenes, insistieron en asegurarnos que las garantías para el desarrollo del juego estaban dadas, lo cual, a nuestro parecer, no era correcto ni cierto.

Esta fue la polémica vivida previo al encuentro de Universitario vs Alianza Lima, debido a las faltas de garantías en Campo Mar.



¿Qué opinas? ¿Se debió jugar ese partido?



Te leemos aquí abajo 👇 pic.twitter.com/lZVrpD0q1e — Diario El Diez (@eldiezperu) October 20, 2024

-¿Quién fue o fueron los responsables directos en Alianza Lima de tomar la decisión de firmar el acta y proceder con el juego?

Cualquier persona en representación de Alianza Lima, dada la situación, hubiese tomado la misma decisión, fue una postura institucional. Nosotros entendimos de que hubiese sido antideportivo retirarnos de la cancha en este momento y bajo lo resuelto en el campo por el delegado y la policía. Como mencioné, la responsabilidad directa de que el juego se lleve a cabo, es del delegado designado por la FPF.

-¿Cree que la integridad de los futbolistas y delegación de Alianza Lima estuvo expuesta?

Consideramos que el club local no cumplió con las medidas necesarias para el desarrollo correcto de este cotejo. Decir que pudo haber sucedido algo, es hablar con el periódico de ayer. Lo real es que vamos a presentar un reclamo formal contra las autoridades competentes por, a nuestro criterio, haber puesto en peligro a nuestra delegación. Finalmente, quienes tendrán que responder si existían o no garantías reales, son las autoridades a cargo de la organización.

