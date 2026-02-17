Alianza Lima recibiría multa de Conmebol: abren expedientes tras eliminación ante 2 de Mayo

Alianza Lima sigue de malas. Después de haber sido eliminado por 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores, la Conmebol le abrió dos expedientes disciplinarios por supuestas faltas cometidas durante el partido de ida ante el equipo paraguayo.

De acuerdo al documento, los expedientres son por haber cometido infracciones a los artículos del Manual de la Copa Libertadores, específicamente los puntos 6.3.3 y 7.3.4.1, por ‘Marketing de Emboscada’ y ‘Post partido’, respectivamente.

El primer expediente se refiere a “cualquier intento por parte de una entidad, marca o persona no autorizada de obtener una asociación indebida de sus productos, servicios o imagen comercial con un torneo organizado por la Conmebol”.

En caso de confirmarse la falta, Alianza Lima se expone a una multa de 100 mil dólares. Este es el monto que se ha dispuesto para los equipos infractores en la Fase 1, 2 y 3 de la Copa Libertadores.

Por otro lado, el segundo expediente concierne a las entrevistas luego del partido. No se ha determinado exactamente la falta, pero de llegar a una sentencia, la multa para Alianza Lima sería económica.

