Alianza Lima rindió homenaje a 10 socios que tuvieron responsabilidades dirigenciales y dejaron huella en distintos momentos de los 125 años de historia del club. El reconocimiento se realizó durante la primera reunión de asociados convocada por la actual administración, denominada “La reivindicación del socio aliancista”, desarrollada en la explanada de la tribuna norte del Estadio Alejandro Villanueva ante más de 150 asistentes.

Los homenajeados fueron Pío Dávila, Alberto Espantoso, Rolando Sánchez, Alberto Masías, Alejandro Herrera, Constantino Carvallo, Augusto Claux, Andrés Pujazón, Rafael “Cholo” Castillo y Armando Leveau. En los casos de aquellos que ya fallecieron, sus hijos y familiares fueron los encargados de recibir los reconocimientos en una noche que buscó destacar el aporte de quienes estuvieron al frente de la institución en diferentes épocas.

Durante el encuentro, Fernando Farah, integrante del Fondo Valores Aliancistas, resaltó precisamente el papel que los asociados tuvieron en la historia de Alianza Lima. “Alianza Lima tiene 125 años. Durante prácticamente toda esa historia, el club fue administrado por sus socios. Y con esa forma de organizarse, sin grandes fortunas detrás, nuestro club se convirtió en el más grande del Perú. No fue suerte. Fue trabajo de socios, década tras década”, sostuvo.

La reunión, conducida por Alfredo Arosemena, gerente general del club, también contó con la participación de Antonio Armejo y con exposiciones de las gerencias general, legal y deportiva. Los representantes de la administración explicaron ante los asociados la situación en la que recibieron la institución y señalaron que los resultados económicos definitivos serán comunicados una vez concluya la auditoría forense que se encuentra en curso.

El encuentro terminó con una ronda de preguntas de los socios y el compromiso de mantener este tipo de reuniones con mayor frecuencia. El objetivo es darle el reconomiento a quienes formaron parte de la historia dirigencial del club.

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