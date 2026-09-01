Alianza Lima reconoció a 10 socios por su aporte a la historia dirigencial del club. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima reconoció a 10 socios por su aporte a la historia dirigencial del club. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima rindió homenaje a 10 socios que tuvieron responsabilidades dirigenciales y dejaron huella en distintos momentos de los 125 años de historia del club. El reconocimiento se realizó durante la primera reunión de asociados convocada por la actual administración, denominada “La reivindicación del socio aliancista”, desarrollada en la explanada de la tribuna norte del Estadio Alejandro Villanueva ante más de 150 asistentes.

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