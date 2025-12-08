Un día como hoy, 8 de diciembre de 1987, el fútbol peruano estuvo de luto. El Fokker que trasladaba a la delegación de Alianza Lima cayó en el mar de Ventanilla y produjo una tragedia que hasta hoy en día se recuerda: las 43 personas que compusieron la delegación íntima, entre ellas 16 jugadores y el comando técnico blanquiazul, perdieron la vida.

Por ese motivo, el club blanquiazul utilizó sus redes sociales para brindarle un homenaje en redes sociales, además de la misa que anualmente se hace en esta fecha.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Frente al mar de Ventanilla se derrumbó una esperanza. En el mar de Grau descansan los hijos de La Victoria, pero ellos desde la gloria gritarán... ¡Arriba Alianza!”, dice la publicación de la institución blanquiazul con una imagen en el que se puede ver al extécnico Marco Calderón, José Gonzales, José Casanova, entre otros.

𝐅𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐮𝐦𝐛𝐨́ 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚. 𝐄𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐡𝐢𝐣𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚, 𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐞𝐥𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐠𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐚́𝐧...… pic.twitter.com/wjdBWISc1Z — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 8, 2025

La tragedia del Fokker

El avión que conducía de retorno a Alianza Lima, de la selva a Lima, tras el triunfo sobre Deportivo Pucallpa, perdió el control y cayó aparatosamente en el mar de Ventanilla, quitándole la vida a casi medio centenar de personas (43).

Sorpresivamente, hubo un sobreviviente, el piloto del Fokker, Edilberto Villar, quien fue señalado como el responsable de este accidente.