Un día como hoy, 8 de diciembre de 1987, el fútbol peruano estuvo de luto. El Fokker que trasladaba a la delegación de Alianza Lima cayó en el mar de Ventanilla y produjo una tragedia que hasta hoy en día se recuerda: las 43 personas que compusieron la delegación íntima, entre ellas 16 jugadores y el comando técnico blanquiazul, perdieron la vida.
LEE: Jorge Zuñiga, presidente del Fondo Blanquiazul: “Corresponde evaluar el desempeño de todas las instancias del Club”
Por ese motivo, el club blanquiazul utilizó sus redes sociales para brindarle un homenaje en redes sociales, además de la misa que anualmente se hace en esta fecha.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Frente al mar de Ventanilla se derrumbó una esperanza. En el mar de Grau descansan los hijos de La Victoria, pero ellos desde la gloria gritarán... ¡Arriba Alianza!”, dice la publicación de la institución blanquiazul con una imagen en el que se puede ver al extécnico Marco Calderón, José Gonzales, José Casanova, entre otros.
La tragedia del Fokker
El avión que conducía de retorno a Alianza Lima, de la selva a Lima, tras el triunfo sobre Deportivo Pucallpa, perdió el control y cayó aparatosamente en el mar de Ventanilla, quitándole la vida a casi medio centenar de personas (43).
Sorpresivamente, hubo un sobreviviente, el piloto del Fokker, Edilberto Villar, quien fue señalado como el responsable de este accidente.
Contenido sugerido
Contenido GEC