Por Marco Quilca León

Hay temporadas que se explican con un solo nombre. El Torneo Apertura 2026 de Alianza Lima, al menos hasta aquí, previo a la fecha 9 del clásico ante Universitario, lleva grabado uno: Renzo Garcés. Si el equipo de Pablo Guede es hoy líder del campeonato no es producto de una casualidad ni de un rendimiento colectivo totalmente consolidado; es, en gran medida, consecuencia del nivel extraordinario del ‘Charapa’, el capitán cuando Paolo no está en el campo, el caudillo que se ha convertido en figura importante para el aliancismo.

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