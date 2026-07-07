Alianza Lima recibió un fuerte revés a poco del inicio del Torneo Clausura. Cuando el técnico Pablo Guede tenía todo listo para encarar el reinicio de la Liga 1 de la mejor manera, Renzo Garcés sufrió una lesión que le impedirá estar en las primeras jornadas del segundo certamen del año.

El Comercio pudo conocer que Garcés será baja en Alianza Lima al menos dos semanas. Si bien el club blanquiazul no ha hecho todavía oficial el estado del jugador, todo hace indicar que no podrá acompañar al equipo ni estar bajo disposición del comando técnico.

De acuerdo a esto, Garcés se perderá el encuentro ante Sport Huancayo en Matute y también estaría descartado para la visita a Comerciantes Unidos en Cutervo. Se trata de una baja importante para el esquema íntimo, considerando el protagonismo que tuvo durante el primer semestre de la temporada.

Renzo Garcés. (Foto: IMAGO)

El defensor fue una de las piezas más regulares de Alianza Lima en el Torneo Apertura. No solo destacó por su solidez en la última línea, sino también por su aporte en ataque, donde convirtió cinco goles en 15 partidos, convirtiéndose en uno de los zagueros más determinantes del campeonato.

La lesión llega, además, en un momento en el que el nombre de Garcés había empezado a sonar con fuerza en el mercado internacional. En las últimas semanas trascendieron versiones sobre el interés de clubes del extranjero, aunque el futbolista continúa enfocado en recuperarse para volver cuanto antes y reforzar a Alianza Lima en la lucha por el título nacional.