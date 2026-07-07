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Resumen

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Alianza Lima: Renzo Garcés se perderá el inicio del Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Alianza Lima: Renzo Garcés se perderá el inicio del Torneo Clausura. (Foto: Alianza Lima)
Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima recibió un fuerte revés a poco del inicio del Torneo Clausura. Cuando el técnico Pablo Guede tenía todo listo para encarar el reinicio de la Liga 1 de la mejor manera, Renzo Garcés sufrió una lesión que le impedirá estar en las primeras jornadas del segundo certamen del año.

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