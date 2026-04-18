Resumen

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El defensor destacó la intensidad y el orden colectivo tras la goleada que consolidó a Alianza Lima como líder del Apertura. | Foto: Club Alianza Lima / Archivo
El defensor destacó la intensidad y el orden colectivo tras la goleada que consolidó a Alianza Lima como líder del Apertura. | Foto: Club Alianza Lima / Archivo
Por Redacción EC

Renzo Garcés valoró el contundente triunfo de Alianza Lima por 8-0 sobre Cusco FC y aseguró que el equipo mostró seriedad durante todo el encuentro. El zaguero resaltó que la actuación fue consistente desde el inicio hasta el pitazo final, clave para reflejar la superioridad en el marcador.