Renzo Garcés valoró el contundente triunfo de Alianza Lima por 8-0 sobre Cusco FC y aseguró que el equipo mostró seriedad durante todo el encuentro. El zaguero resaltó que la actuación fue consistente desde el inicio hasta el pitazo final, clave para reflejar la superioridad en el marcador.

Tras el partido, el defensor reconoció que el compromiso exigía concentración pese a la diferencia en el resultado. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil… fuimos un equipo serio desde el primer minuto hasta el final”, sostuvo, destacando la intensidad con la que afrontaron el duelo.

Garcés también subrayó que el amplio marcador no estaba necesariamente en los planes, pero sí el rendimiento colectivo. Según explicó, el equipo logró plasmar en la cancha lo trabajado en los entrenamientos, lo que se tradujo en una actuación sólida en todas las líneas.

En esa línea, hizo énfasis en el funcionamiento defensivo, señalando que el orden comienza desde la presión ofensiva. Para el zaguero, el compromiso del equipo al momento de recuperar el balón y replegarse rápidamente ha sido determinante para sostener resultados contundentes.

“Si uno analiza el equipo, creo que cuando nosotros defendemos, el primero en defender es el delantero. Somos el equipo que más rápido repliega y eso nos hace quedar bien parado”, analizó.

Finalmente, el central destacó la evolución del plantel en lo que va de la temporada. Indicó que, pese a un inicio complicado, el grupo ha sabido fortalecerse con trabajo y humildad, consolidándose como un equipo sólido que hoy atraviesa un buen momento en el torneo.