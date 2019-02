Renzo Ratto, administrador de Alianza Lima: "Este año vamos a tener una utilidad superior a la del 2018"

Desde que los administradores reemplazaron a los presidentes en Alianza Lima, allá por el 2012, el club íntimo respira tiempos de tranquilidad y optimismo, tanto en lo deportivo como en lo económico. Con casi tres años y medio de gestión al frente de la institución, Renzo Ratto logró lo que el hincha tanto reclamaba: el título nacional (2017). Pero además, le devolvió al seguidor blanquiazul la ilusión de tener a su equipo libre de deudas, mal que arrastra hace años.

En la semana en la que Alianza Lima cumplió 118 años, el hombre encargado de llevar las riendas del equipo íntimo, con toda la responsabilidad que conlleva, le abrió las puertas del estadio Alejandro Villanueva a El Comercio para conversar sobre la situación actual del club y lo que se viene.

-¿En qué situación Alianza Lima recibe estos 118 años?



Estamos muy contentos con estos 118 años. Realmente la institución ha avanzado y yo soy un jugador más, siempre tratando que el club se desarrolle poniendo todo nuestro esfuerzo para dejarla mejor de la que la encontramos.

► Gabriel Leyes: “En Alianza di todo lo que tenía a mi alcance”

-Con casi dos años y medio como administrador del club, ¿qué balance hace de su gestión?



Primero quiero aclarar que no tengo ninguna vinculación con la anterior administración del señor Bustos, que hizo un manejo adecuado de los recursos. Tengo que reconocer que se manejó de manera responsable en el tema financiero. Nosotros hemos continuado haciendo mejoras en todas las áreas. Somos muy responsables en el tema financiero, cumplimos con todas nuestras obligaciones y en el tema deportivo somos muy racionales. Sabemos que todos tenemos la pasión de salir campeones siempre, es un compromiso que tenemos; pero somos realistas al momento de conformar nuestro comando técnico y equipo, con la finalidad de no caer en excesos.

-Además de los títulos, al hincha le preocupa el tema financiero. ¿En cuánto tiempo Alianza podría quedar libre de deudas?



Se logró un campeonato el 2017 y un subcampeonato el año pasado, lo que nos permite tener una holgura en el lado financiero. Este proceso dura 12 años y nosotros tenemos dos años y medio en la gestión, cancelando las cuotas correspondientes, pero todavía quedan 10 años para que se termine el proceso concursal.

Renzo Ratto, administrador de Alianza Lima, confía en seguir mejorando la infraestructura del estadio Alejando Villanueva. (Video: El Comercio)

Lo importante de esto es aclarar que el año pasado hicimos un prepago a nuestros acreedores. Este año vamos a tener una utilidad superior a la del 2018, en el que hicimos un prepago y este año estamos evaluando hacer un prepago adicional. Esto significa, pensar primero en el lado social de las personas a las que la institución les debe dinero y a aquellas personas que tienen un monto muy menor, a lo que nosotros hemos hecho un análisis. Les adelantamos para que puedan cobrar lo que les corresponde.

-¿Cómo va la deuda con la Sunat?



Es un proceso concursal que dura 12 años. Ya tenemos dos años y medio. Estamos pagando. Este año es 50 por ciento más el pago anual y vamos a cumplirlo. A pesar de ello, hemos hecho mejoras en infraestructura. Pagamos al día la planilla de los jugadores y de todos los trabajadores de la institución. Hemos llegado a un acuerdo con el Esther Grande de Bentín, rentando el predio, para que nuestro equipo y los menores, así como la reserva, puedan entrenar ahí y conservar la cancha principal de la mejor manera.

-Muchos hinchas se preguntan por qué no se amplía el estadio...



El estadio tiene un aforo de 34 mil personas. Por una reglamentación, debemos tener un 10% de holgura. En algunos partidos sí llenamos el estadio pero el año pasado, ni en los partidos de la Copa Libertadores, hubo lleno. El fútbol es pasional. Si hacemos una inversión en infraestructura, debería ser redituable.

-Y en cuanto al tema de la iluminación del estadio, ¿se harán mejoras?



Los requisitos que exige la Conmebol para la Copa Libertadores indican que debemos tener una cantidad de luz, que se mide en lumens, y nosotros en este momento no cumplimos ese estándar. Estamos haciendo el esfuerzo de mejorar este aspecto y en eso estamos, solicitando cotizaciones ya hace varios meses atrás. Es una inversión muy representativa para la institución y nosotros vamos a hacer el esfuerzo este año, para que el club siga creciendo.

Renzo Ratto fue elegido como administrador de Alianza Lima el 26 de octubre del 2016. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

-El año pasado hubo problemas con la explanada y una iglesia evangélica, ¿cómo sigue ese caso?



Nosotros hemos tomado las acciones legales para defender la institución de la mejor manera. Este bien, que es la explanada, tiene más de 40 años, nosotros somos los poseedores. Tenemos el predio dentro de nuestro lindero, de forma pacífica y nadie nos ha reclamos estos últimos años. Lo que pasó fue rarísimo.

-Para este año se invirtió más en la elaboración de la plantilla...



Estamos muy contentos en el tema deportivo. En el año 2017. Lo que queremos que sepan los hinchas es que siempre vamos a hacer el mejor esfuerzo pero que somos súper racionales en el gasto, con la finalidad de no tener un manejo inadecuado que pueda perjudicar la economía de la institución. Somos pasionales pero no dejamos que nos gane, evitando tomar compromisos que muchas veces, de repente, no los vamos a honrar nosotros porque ya no vamos a estar en la institución.

- ¿Fue muy difícil convencer a Miguel Ángel Russo?



El profesor Russo se mostró muy asequible desde el momento que tomamos contacto con él. Es un técnico de renombre, un caballero. Una persona que conoce muy bien su trabajo y que ha conseguido logros importantes en su carrera.

-Este inicio de año estuvo marcado por la sorpresiva partida de Alejandro Hohberg a Universitario. ¿Por qué se dio su salida?



Nosotros con el jugador quedamos muy contentos con lo que ofreció en el tiempo que estuvo aquí. Le deseamos mucho éxito. Sabemos que es un profesional. Y la verdad, de las decisiones deportivas o personales no puedo pronunciarme al respecto.

-En el tema de menores, ¿cuál es el proyecto que vienen desarrollando?



Se ha conformado una comisión de menores. Ya está establecida la gerencia de menores y con la gerencia deportiva nos hemos reunido en varias ocasiones para hacer este proyecto, el cual integra el aspecto deportivo, psicológico y de infraestructura.

En el tema de infraestructura nosotros hemos logrado acuerdos con otras instituciones para que puedan entrenar. Además, vamos a hacer una mejore durante este año de tener nuestra cancha de norte de grass sintético FIFA Quality, que cumpla con las exigencias de la FPF. Y en tercer lugar, hemos hecho un albergue para los chicos, con cuatro cuartos, una sala de charlas y un área de estudios. También tenemos acuerdos con instituciones deportivos, en donde nuestros chicos estudian.

-¿Tendrán un jefe de la unidad técnica de menores?



Hemos evaluado varios comandos técnicos y por diferentes motivos todavía no hemos tomado una decisión. Pero es una prioridad para este año. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo y traer una persona con experiencia en el extranjero.

-¿Miguel Ángel Russo también estará involucrado en el proyecto de menores?



El profesor está muy involucrado en el proyecto. Se le conversó sobre el plan desde un primer momento y él es un apasionado de sacar chicos, potenciarlos y hacerlos desarrollar para que puedan participar del primer equipo.