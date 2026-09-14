Por Redacción EC

Alianza Lima se pronunció este lunes 14 de septiembre sobre las versiones difundidas respecto a la atención brindada a la delegación visitante durante el partido ante Universitario de Deportes, disputado el último sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva.

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