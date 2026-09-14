Alianza Lima se pronunció este lunes 14 de septiembre sobre las versiones difundidas respecto a la atención brindada a la delegación visitante durante el partido ante Universitario de Deportes, disputado el último sábado 12 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva.

A través de un comunicado oficial, la institución blanquiazul precisó que el dispositivo de seguridad aplicado en Matute correspondió al protocolo aprobado previamente por las autoridades competentes para el desarrollo del encuentro.

Alianza Lima: “El Club ejecutó dicho protocolo”

Según explicó Alianza Lima, dicho protocolo contemplaba las ubicaciones asignadas a las delegaciones, las zonas de circulación restringida y las condiciones que debían cumplirse durante el evento deportivo.

“El dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes”, señaló el club en su comunicado.

La institución victoriana agregó que no aplicó ninguna disposición distinta a la previamente acordada y sostuvo que las ubicaciones y condiciones establecidas para ambas delegaciones eran de conocimiento previo de las partes.

Alianza Lima pondrá documentación a disposición

El club también aseguró que cuenta con la documentación relacionada con el dispositivo de seguridad implementado durante el clásico y con el registro correspondiente del encuentro.

“El Club cuenta con la documentación del dispositivo y con el registro del encuentro, y los pondrá a disposición de la instancia que corresponda”, indicó Alianza Lima.

El pronunciamiento se produce dos días después del clásico entre Alianza Lima y Universitario, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, disputado en Matute.

La institución blanquiazul cerró su comunicado reafirmando que las medidas adoptadas durante el encuentro se ejecutaron bajo el protocolo establecido previamente por las autoridades.