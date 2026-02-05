Alianza Lima reveló parte médico de Cristian Carbajal tras partido contra 2 de Mayo

Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota en su visita a 2 de Mayo en Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Y como consecuencia de ese resultado, Cristian Carbajal salió sentido del campo producto de una pelotazo en la cabeza que le impidió continuar.

Carbajal se retiró del campo visiblemente afectado y muchos temieron lo peor. A raíz de eso, Alianza Lima emitió este jueves el parte médico del futbolista e informó cuál es su estado de salud tras el partido.

“Durante el encuentro frente a 2 de Mayo por la Fase 1 de la Conmebol Libertadores, Cristian Carbajal sufrió una conmoción cerebral leve tras recibir un disparo directo en la cabeza, por lo que tuvo que ser sustituido", se puede leer.

Tras ello, Carbajal fue trasladado directamente a la clínica más cercana para los exámenes correspondientes. Allá fue atendido con normalidad y se retiró del centro médico tras ser dado de alta.

“Los resultados no mostraron signos de gravedad, por lo que el jugador fue dado de alta y se encuentra bajo observación del cuerpo médico”, se detalla en la publicación.

Carbajal seguirá bajo lupa y su presencia en el partido de este domingo ante Comerciantes Unidos es una incógnita. Eso sí, el técnico Pablo Guede no lo arriesgaría para disputar esta fecha del Torneo Apertura.

