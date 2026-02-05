Alianza Lima reveló parte médico de Cristian Carbajal tras partido contra 2 de Mayo

Escuchar
Alianza Lima sufrió una dolorosa derrota en su visita a 2 de Mayo en Paraguay, por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Y como consecuencia de ese resultado, Cristian Carbajal salió sentido del campo producto de una pelotazo en la cabeza que le impidió continuar.

