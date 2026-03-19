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Dos bajas por lesión: Alianza Lima reveló parte médico de Renzo Garcés y Fernando Gaibor. (GEC)
Dos bajas por lesión: Alianza Lima reveló parte médico de Renzo Garcés y Fernando Gaibor. (GEC)
Por Redacción EC

Alianza Lima confirmó dos bajas más por lesión. Se trata de Renzo Garcés y Fernando Gaibor, quienes terminaron sentidos luego del partido contra Deportivo Garcilaso en el Cusco y no serán tomados en cuenta por el comando técnico para el choque de este sábado ante Juan Pablo II en Matute, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

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