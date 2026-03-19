Alianza Lima confirmó dos bajas más por lesión. Se trata de Renzo Garcés y Fernando Gaibor, quienes terminaron sentidos luego del partido contra Deportivo Garcilaso en el Cusco y no serán tomados en cuenta por el comando técnico para el choque de este sábado ante Juan Pablo II en Matute, por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Mediante un comunicado, el club blanquiazul reveló el parte médico de sus futbolistas. "Nuestro futbolista Renzo Garcés presentó una molestia física que le impidió culminar el partido. Los exámenes médicos posteriores han confirmado que el jugador presenta un desgarro del tendón en el aductor izquierdo", informó la institución.

“Por su parte, el volante blanquiazul Fernando Gaibor terminó el compromiso con molestias musculares. Tras los estudios médicos, se detectó que el futbolista presenta un desgarro en el músculo pectíneo del muslo derecho”, agregó.

Ambos futbolistas ya han iniciado sus respectivos procesos de recuperación para regresar a las canchas lo más pronto posible. Asimismo, el cuerpo médico de Alianza Lima los tiene bajo supervisión constante y en comunicación directa con el comando técnico.

Por otro lado, Pablo Guede tendrá que echar mano de su banca para reemplazar a sus lesionados. Estos días serán claves para armar su once y mantener el juego que ha mostrado su equipo durante el Torneo Apertura.

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