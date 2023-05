A Matute llegaron más de 30 mil almas blanquiazules, pero también aparecieron viejos fantasmas para Alianza Lima. El cuadro íntimo no estuvo a la altura de la exigencia y cayó 2-1 ante Libertad por la Copa Libertadores, con lo que cayó al último lugar de su grupo.

No hizo mucho Alianza. Sin el lesionado Andrés Andrade, el balón estuvo lejos del poder íntimo. La verticalidad de los paraguayos hizo mucho daño, tanto que ni Josepmir Ballón ni Jesús Castillo pudieron controlar los arranques guaraníes, que saben atacar usando todo los frentes de ataque, aprovechando las espaldas de Ricardo Lagos, que sufre con la marca, y de Yordy Vílchez, improvisado como lateral derecho tras la lesión de Gino Peruzzi.

El dominio de Libertad encontró premio en los errores de Alianza Lima. Nuevamente los blanquiazules sufren un gol sobre el final del primer tiempo, como ante Melgar. Un córner que no es despejado y Santiago García marcó en propia puerta.

Y si la mala fortuna no fuera poca, un offside milimétrico de Pablo Sabbag que detectó el VAR hizo que se anulara el tanto del empate de Jesús Castillo justo antes del descanso.

¿Y los cambios?

Tampoco hubo tiempo para la reacción. No fue un buen primer tiempo, pero Chicho Salas no suele hacer cambios en los entretiempos. Alianza salió a jugar a lo mismo y nada cambió en Matute. Pablo Sabbag nunca conectó, Pablo Lavandeira no fue conductor y su apoyo en la marca es mínimo.

Superados totalmente, la ventaja de Libertad solo fue cuestión de tiempo. Un remate al travesaño y diversos contragolpes pudieron terminar mal para los íntimos, hasta el tanto de Melgarejo a los 55′ que sentenció todo.

Con el 2-0, recién llegaron los cambios de Salas. La leve reacción con Hernán Barcos, Christian Cueva y Aldair Rodríguez solo sirvió para el descuento de Vílchez a los 93. Se acercó al empate Alianza, pero el tiempo no dio para más.

En la Liga 1 Bajón que preocupa Alianza Lima es líder del Torneo Apertura con cinco puntos de ventaja sobre Universitario. En la última fecha cayó 2-1 ante Melgar en Arequipa y permitió que los cremas se le acerquen.

Antes le ganó a Vallejo en un polémico partido -no le cobraron un penal para los poetas-, y luego a Municipal con un tanto luego de un off side. Eso despertó las críticas de los rivales, en especial de los cremas.

Alianza no debe dejar dudas en su rendimiento y necesita asegurar el Apertura pronto para no presionarse. Este domingo necesita que Universitario no le gane a UTC en Cajamarca y luego ganar a Garcilaso en Matute.

Ante Libertad, los íntimos perdieron el invicto en Matute en la temporada. Por el torneo local aún tienen esa racha y deben mantenerla para celebrar en el primer torneo del año.

El replanteo ofreció que Cueva bien tirado a la izquierda, como juega en la selección, es más productivo, pero eso provocó que Reyna se tire hacia la derecha, donde el perfil no lo ayuda y ahí pasó desapercibido.

Tiene muchas variantes Alianza, pero en los últimos partidos no están conectando. Son más esfuerzos individuales que no basta, menos en una Copa Libertadores.

Ha caído el nivel de los blanquiazules en las últimas semanas, algo que puede comprometer su liderazgo en el Torneo Apertura de la Liga 1. En la Copa debe obrar milagros ante Mineiro en Lima y Paranaense en Brasil.

Estadística Alianza Libertad Posesión 55% 45% Remates 19 10 Remates al arco 7 2 Chances de gol 1 2 Salvadas del arquero 0 6 Eficacia de pases 75% 65% Fuente: Sofascore

