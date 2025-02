—Entendiendo la grandeza de Boca Juniors, ¿hay presión extra en la previa al partido con Alianza Lima? ¿Quedar fuera de la Copa en fase previa, además de un fracaso, sería la hecatombe?

Totalmente. Convengamos que la posición en la que está Boca ahora fue porque otro equipo nos dio la oportunidad de clasificarnos. Entonces a partir de ahí uno debe tomar consciencia de lo que significa disputar esta instancia rara para el club. Pero tengo la esperanza de que empecemos bien y terminemos mucho mejor, sin desmerecer a Alianza Lima, un rival muy difícil que van a estar esperándonos con el cuchillo y el tenedor allá (en Lima).

Roberto Mouzo (Defensa / 1971-1984)

—¿Cómo ven a Alianza Lima en el mundo Boca?

Con mucho respeto. Por algo están en la Copa Libertadores y clasificaron a esta instancia. Entonces hay mucho respeto por el rival, por cómo está jugando también.

—En Alianza dirige Néstor Gorosito, técnico argentino reconocido como “anti-Boca”...

Creo que ha ganado mucha experiencia. Hizo un campañón con Tigre y le ganó una final a Boca. Ahora en Alianza Lima está demostrando ser un gran técnico y sabe lo que significan este tipo de partidos.

—Gorosito dijo que era mentira que La Bombonera temblaba, ¿qué opina?

Él lo vivió desde adentro, sabe que es así. Pero si dijo eso (que es mentira), digo que está equivocado. No le queda otra que decir eso porque dirige a otro club, pero La Bombonera sí tiembla, lo saben todos.

—¿Qué recuerdos tiene de Julio Meléndez, quizá el peruano más querido en Boca Juniors?

Fue un monstruo. El otro día hablé con él, está viendo en Miami. Nos saludamos antes de fin de año. Recuerdo que cuando se fue Boca me dijo que yo iba a ser su sucesor, que me iba a ver jugar y realmente siento que le cumplí.

—¿Ya no existen defensores como él? La hinchada de River Plate lo aplaudió en un clásico.

El respeto que había antes por el rival parece que no existe más. A mí también me pareció una cosa parecida. En cancha de River, fui al piso a quitarle a (Leopoldo) Luque una pelota, me levanté y miré para la platea y vi que me aplaudían. No podía creer la doble satisfacción que tenía ser respetado por el hincha. Así éramos antes, unos señores. Hoy veo a Marcos Rojo, por ejemplo, que tiene condiciones, pero noto que a veces entra de manera desleal. Yo quitaba una pelota sin falta y me agrandaba.

—¿Qué opina de Luis Advíncula, el peruano que se ha ganado un lugar predilecto en Boca?

Ahora no lo veo bien, pero hubo un momento en el que era impresionante cuando subía por su banda, con una potencia increíble. Ahora lo noto con mucha duda, llegando a destiempo en algunas jugadas, cometiendo faltas innecesarias.