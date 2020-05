Alianza Lima sorprendió a inicio de temporada con una importante cantidad de refuerzos de calidad, entre ellos, Rubert Quijada. El defensor venezolano llegó proveniente del Caracas luego de convertirse en campeón y ser considerado como el mejor jugador del certamen el 2019.

En conversación con ESPN, el jugador de 31 años reveló cómo se dio su llegada al cuadro blanquiazul y cómo lo recibió el entonces entrenador Pablo Bengoechea.

“Yo vengo a Alianza Lima por Víctor Marulanda, él hizo toda la gestión. Pablo fue sincero y me dijo que no me conocía, pero por lo que había visto se sintió encantado. La confianza que él me dio fue bárvara y se la traté de retribuir al 200%”, explicó Quijada.

A pesar del desconocimiento que comenta Rubert, Bengoechea le dio la confianza de ser titular en los principales partidos del torneo local y de la Copa Libertadores.

“Estoy muy contento con la decisión que tomé. Alianza es una institución grande, bastante seria y me dan las comodidades necesarias. Quedan bastantes meses para acomodarnos, en la Copa Libertadores la tenemos ahí y no es imposible clasificar a la segunda fase y en el torneo local darlo todo por salir campeón”, agregó.

¿Cómo pasa Quijada la cuarentena?

“Felizmente estoy con mi familia, si no estuvieran aquí me hubiese vuelto loco. Ya me me hubiese tirado por el balcón. No se puede salir”, dijo hace algunas semanas en una entrevista con un programa radial de Venezuela, ‘Conexión Goleadora’.

"Trabajo en casa como todos mis compañeros pero esto nos va a afectar muchísimo a los futbolistas. Es mentira que vas a estar óptimo en dos o tres días, nos va a costar cuando nos toque vivir el retorno a las canchas”, añadió.

El defensa de Alianza Lima dijo que ahora hay que escribir una nueva historia con Mario Salas. “Con técnico nuevo todo comienza de cero. Con Pablo Bengoechea se había creado una buena relación y era titular indiscutible. Se había creado una confianza y estoy agradecido con él", comentó.

