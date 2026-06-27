Alianza Lima venció 1-0 a Universitario por la semifinal de ida del Torneo Apertura. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
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Alianza Lima venció 1-0 a Universitario por la semifinal de ida del Torneo Apertura. (Foto: Paloma del Solar / GEC)
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Por Redacción EC

Alianza Lima sacó ventaja en el primer capítulo del clásico femenino. Las dirigidas por José Letelier vencieron 1-0 a Universitario de Deportes en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

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