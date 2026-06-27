Alianza Lima sacó ventaja en el primer capítulo del clásico femenino. Las dirigidas por José Letelier vencieron 1-0 a Universitario de Deportes en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador por la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo y tuvo como protagonista a Nisa Marquínez. La futbolista colombiana apareció con una destacada definición para darle el triunfo a las íntimas en un partido marcado por la intensidad y la disputa por un lugar en la final.

Universitario intentó reaccionar durante el compromiso, pero no encontró la fórmula para superar la defensa aliancista. Las cremas tendrán la oportunidad de darle vuelta a la serie en condición de local y con el respaldo de sus hinchas.

El partido de vuelta entre ambos equipos se disputará el sábado 4 de julio en el estadio Monumental de Ate. Alianza Lima llegará con la mínima ventaja, mientras que Universitario buscará una remontada para mantenerse en carrera por el título del Torneo Apertura.

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