Alianza salió a la cancha con un polo que tenía la frase: “La hinchada de todas las razas”

Alianza Lima protagonizó un gesto simbólico en la antesala de su duelo ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. El primer equipo blanquiazul saltó al campo con un polo blanco que llevaba un mensaje claro: “La hinchada de todas las sangres, todas las razas”, en alusión a la diversidad que caracteriza al país.

La iniciativa se enmarca en una jornada marcada por acciones de reflexión en el fútbol peruano, en sintonía con las campañas institucionales contra la discriminación. El club íntimo utilizó su exposición en uno de los partidos de la fecha para reforzar un mensaje de respeto e igualdad desde el deporte.

El acto no quedó solo en el mensaje impreso. Los futbolistas también ingresaron al campo acompañados de niños pertenecientes a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, en el contexto del Día Mundial del Síndrome de Down, conmemoración que busca visibilizar la importancia de la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las personas con esta condición.

De esta manera, Alianza Lima combinó dos gestos en una misma escena: la lucha contra el racismo y la promoción de una sociedad más inclusiva. Todo ello en la previa de un partido clave ante Juan Pablo II, en una noche en la que el fútbol sirvió también como plataforma para mensajes que trascienden lo deportivo.