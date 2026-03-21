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Alianza salió a la cancha con un polo que tenía la frase: “La hinchada de todas las razas”
Alianza salió a la cancha con un polo que tenía la frase: “La hinchada de todas las razas”
Por Redacción EC

Alianza Lima protagonizó un gesto simbólico en la antesala de su duelo ante Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva. El primer equipo blanquiazul saltó al campo con un polo blanco que llevaba un mensaje claro: “La hinchada de todas las sangres, todas las razas”, en alusión a la diversidad que caracteriza al país.

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