“Salir campeones”, el deseo de Antoni y el detalle de Guede con Zambrano: lo que no se vio del día 1 de pretemporada de Alianza Lima

Arrancó primero que todos. Alianza Lima inició su pretemporada el último sábado 3 de enero a partir de las 7 de la mañana cuando un grupo de jugadores del primer equipo fueron citados a pasar exámenes médicos en el estadio Alejandro Villanueva. Según pudimos conocer, no fueron todos los del plantel debido a que fueron separados en grupos y continuarán con los exámenes este domingo, entre ellos Mateo Antoni, quien arribó al promediar el mediodía. Por la tarde, Pablo Guede tuvo su primer contacto como entrenador del cuadro victoriano que tendrá como líder y capitán a Paolo Guerrero.

“El objetivo con Alianza es salir campeones, clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y ganar lo más que podamos”, dijo apenas pisó la capital y horas antes de ser anunciado como fichaje oficial.

Primer día

Durante la mañana llegaron algunos jugadores a Matute como Jesús Castillo, D’Alessandro Montenegro, Guillermo Viscarra, Cristian Carbajal, entre otros, para poder pasar los exámenes médicos obligatorios previo a los entrenamientos. Sin embargo, los jugadores han sido citados por grupos y la otra mitad hará lo propio este domingo por la mañana en el mismo lugar.

Ya por la tarde, alrededor de las 4:30 pm, los jugadores victorianos llegaron a Videna donde tuvieron su primer contacto con Pablo Guede, el nuevo entrenador del equipo. Según pudimos conocer, el técnico se tomó el tiempo de dar un mensaje de introducción frente a sus jugadores y se extendió por algunos minutos para presentarse y también a su comando técnico.

Asimismo, y tal como había anticipado en su conferencia de prensa, les habló del compromiso que requerirá de ellos a lo largo de la temporada dentro y fuera del campo, mencionándoles algunas pautas que le resultan innegociables sobre disciplina, y también afirmó que confía en que el grupo puede hacer una gran campaña. Fue cercano con cada uno y tuvo algunas palabras dirigidas a los mayores del vestuario como Paolo Guerrero y Carlos Zambrano.

Por su parte, tras la salida de Hernán Barcos, fue el ‘Depredador‘ quien quedó como único líder del vestuario, quien le dio la bienvenida también a los recién incorporados como Jairo Vélez, D’Alessandro Montenegro, Federico Girotti, entre otros.

En tanto al trabajo deportivo, se conoce que fueron básicamente calentamientos y trabajos de coordinación, pero que no implicaron demasiada exigencia ni fuerza. Cabe recordar que recién a partir de este lunes y martes será cuando tengan entrenamientos a doble turno: primero en EGB durante la mañana y en la Videna por la tarde.

El equipo dirigido por Pablo Guede viene entrenando en Videna debido a que el campo del estadio Alejandro Villanueva está pasando por un tiempo de resembrado y debe quedar apto para la Noche Blanquiazul de este 24 de enero cuando se enfrenten ante Inter Miami de Lionel Messi.

