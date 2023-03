¿Existe la chance de que el partido no se juegue? ¿Es oficial que la transmisión la hará 1190 este sábado 8 p.m. dese Matute? ¿Por qué el rumor del hincha en redes sociales? Ante eso, El Comercio se contactó con Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul para que aclare este problema de los derechos de televisión que tiene Alianza Lima con la Federación Peruana de Fútbol

-¿La Federación no se hace cargo de la penalidad si es que ustedes quieren romper el acuerdo con el Consorcio?

No solamente eso, nosotros le hemos explicado que en este momento no hay un grupo económico como Movistar, que ahora se está uniendo con Disney, ESPN, para poder solventar este tipo de contrato que tiene con la mayor parte de los clubes de Primera. Esto es muy difícil obtenerlo y ellos tienen el sistema monetizable a través de su plataforma en donde ingresan entre 600 y 700 mil personas que pagan por ver Gol Perú. En realidad que entran a ver los canales deportivos, porque no es solamente es el canal 14 sino el 3, donde hay vóley y otros deportes.

-Cómo grupo inversor, ¿qué proyectos existen en el corto y el mediano plazo con Alianza Lima?

Nosotros tenemos el plan que ya está acordado con el Banco de Crédito de la adquisición de lo que era el Club Las Garzas. Es un club que tiene 6.2 hectáreas y ahí estamos pensando en el proyecto de construir 4 canchas reglamentarias para el entrenamiento de nuestra reserva, fútbol femenino y menores. También tener el auditorio de vóley y dentro de ese auditorio concentrar a jugadoras y jugadores o desarrollar otros deportes como básquet, bádminton.

- ¿Para cuándo está planificado adquirir este predio?

Falta la parte financiera. Lo que nos perjudica es no tener ya en mano el contrato del Consorcio, porque con ese respaldo a largo plazo nosotros no teníamos ningún inconveniente en conseguir financiamiento para Las Garzas.

- Eso explica -entre otras cosas- la posición de Alianza Lima por la lucha por el contrato con el Consorcio.

Ese contrato es de 100 millones de dólares para 12 años, es un contrato que nos permitiría a nosotros hacer el club Garzas con la remodelación que te estoy indicando de las canchas y tenemos la ampliación de Matute, de pasarlo de 30 mil a 47 mil espectadores, que también es un proyecto de 3 a 5 años, pero tenemos que tener la estabilidad. No podemos estar jugando como decimos vulgarmente “a la rifa” con un contrato que no sabemos detalles. Hasta el día hoy lo que ha vendido 1190 es un contrato de 1 millón 200 mil con Direct TV y 90 mil con Best Cable, eso significa 1 millón 290 mil dólares de ingresos al año. Entonces, para poder conseguir todos esos ingresos, están comprometiéndose ellos y necesitan por lo menos 3 millones y medio y 4 millones de dólares de ingreso mensuales. ¿De dónde lo va a sacar? No sabemos cómo lo va a hacer, pero nosotros no queremos jugar ese riesgo, nosotros queremos estabilidad, queremos un contrato a largo plazo y queremos negociar con gente que ha respondido en los peores momentos, respondió en la pandemia, cuando no jugábamos 6 meses nos entregó los cheques correctamente todos los fines de mes, con ese tipo de proveedores que tenemos nosotros, queremos trabajar, no con un grupo que no sabemos que pueda darnos confianza de trabajar más de un año. Así no se puede manejar el fútbol que tiene que tener ingresos sostenibles y a largo plazo. Para nosotros ese modelo está equivocado de la FPF. Además, que a ellos le entregan el 30 por ciento del total de las utilidades, y una pregunta que me hago, ¿por qué no es el 10 por ciento o 15 por ciento? ¿cuál es la labor de revender un contrato? Le dan los derechos de televisión y 1190 lo revende a Best Cable o Direct TV. No entendemos por qué cobra el 30 por ciento.

- ¿Para usted no tiene sentido esa manera de trabajar de 1190?

Es un contrato a dedo, ya que en el concurso internacional que hubo no se presentó nadie, en agosto en Chile, donde hicieron ese concurso. Lamentablemente, no tenemos confianza en la Federación. Los últimos hechos de la semana nos dan la razón que no estamos trabajando con gente que hace las cosas regularmente.

- ¿Cuándo piensan solucionar este tema?

Ojalá que la Federación autorice que nosotros tenemos la legalidad de renovar un contrato que tiene una cláusula de preferencia que ellos la habían autorizado, porque cuando se firmó el contrato, ellos autorizaron eso y han estado cobrando el 10 por ciento de todos los ingresos netos, lo han recibido ellos. No entendemos por qué a nosotros no nos dejan firmar el contrato de renovación. Si ellos tienen 10 equipos que prueben cuanto de ingreso van a tener.

-El hincha de Alianza Lima, ¿qué debería esperar de sus gestiones como Fondo Blanquiazul?

Que estamos muy contentos de todo los pasos que estamos dando y ojalá por el fútbol peruano en general, podamos tener un modelo de negocios, donde haya proveedores de primer nivel, que haya sostenibilidad y un contrato de largo plazo y no un contrato que de la noche a la mañana pueden terminar con el fútbol profesional peruano. Hay que tener cuidado con eso.

En la previa del Latin America Amateur Championship, también conocido como LAAC, el apellido Yzaga generó bastante expectativa. En la sala de medios todos querían saber si este Jaime Yzaga que iba a jugar en el campo del Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico tenía alguna relación con el extenista. Gran sorpresa causó cuando se enteraron que era el hijo.