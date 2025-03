Aunque parecía que después de eliminar a Boca Juniors en la mismísima Bombonera no había nada más por delante, Alianza Lima tiene por delante una fase de grupos para seguir haciendo historia. Instalados en la zona D, los íntimos enfrentarán a Libertad de Paraguay, Talleres de Argentina y Sao Paulo de Brasil.

Alianza empezó la Copa en la primera fase y logró lo que ningún equipo peruano pudo desde que se instaló tres fases previas en el torneo continental. Eliminó a Nacional de Paraguay primero, luego a Boca Juniors de Argentina y terminó de completar la hazaña frente a Deportes Iquique de Chile.

Pero ahora -como dicen los expertos- empieza lo bueno. Y el cuadro blanquiazul tiene como objetivo principal avanzar a los octavos de final después de 15 largos años. Eso quedó claro esta última fecha de la Liga 1 en la que el cuadro íntimo viajó a Tarma con un equipo plagado de suplentes y juveniles, y cayó goleado 3-0. La mira está puesta en el suelo de este martes ante Libertad de Paraguay en el estadio Alejandro Villanueva.

𝑭𝒊𝒙𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂𝒅𝒐. 💙👏🏾



𝑮𝒓𝒖𝒑𝒐 𝑫 (𝑫𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎) 🤍



Este es el fixture de fase de grupos que afrontaremos en esta edición de la @Libertadores 2025. 💪🏾



✅𝐑𝐞𝐜𝐮𝐞𝐫𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐚𝐧̃𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥… pic.twitter.com/lhZ0iXz2XB — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 18, 2025

Libertad, el primer rival

Libertad ha tenido un gran inicio de temporada en el campeonato paraguayo: tras once fechas jugadas, el cuadro dirigido por Sergio Aquino suma 27 puntos con un invicto de ocho victorias y tres empates. El último viernes empataron 1-1 ante uno de los coleros Dos de Mayo con gol de Óscar Cardozo, uno de los históricos junto a Roque Santa Cruz.

“Venimos con ganas de llevarnos los tres puntos. Todos los jugadores están al cien por ciento y disponibles”, señaló Carlos Giovine, directivo de Libertad. Aquino, el técnico, había señalado que Lucas Sanabria y Roque Santa Cruz se recuperaron de sus respectivas lesiones y llegarán a Lima con la delegación guaraní.

“Alianza Lima es un equipo fuerte. Hace dos años nos ganó en Paraguay, después nosotros vinimos y ganamos acá, pero es un equipo que da batalla y que está preparado por lo que venía jugando. Nosotros venimos con mucho respeto. Siempre vamos a querer llevarnos los tres puntos, pero respetando siempre a este equipo fuerte que han formado ahora”, añadió Giovine, quien recordó el cruce por Copa en 2023 entre ambos clubes. En Paraguay, Alianza ganó 2-1 con tantos de Aldair Rodríguez y Pablo Sabbag, logrando así su primer triunfo en el torneo continental después de una década.

Talleres de Córdoba, un contrincante a tener en cuenta

La actualidad de Talleres es totalmente contraria a la de Libertad: marcha décimo en el grupo B del torneo argentino con nueve puntos en once partidos. “La actualidad del equipo no es buena, más allá de haber conseguido la Supercopa Internacional el pasado 5 de marzo venciendo por penales a River Plate. La realidad es que accedió al beneficio de jugar ese partido por la campaña que hizo en la Liga Profesional de Fútbol 2023, ya que terminó segundo en tabla anual, detrás de River, pero ya estamos 2025”, analiza para este diario Ignacio Cortes, periodista en “Impacto Deportivo”, programa radial de Córdoba.

Cortes señala que la virtud de la “T” es que no le convierten demasiado, poniendo como ejemplo que en los últimos partidos de la liga recibieron solo un gol. Sin embargo, el defecto está en la otra área: la falta de gol. Tras el 1-1 ante Belgrano el último domingo, Talleres volvió a anotar un tanto después de cuatro partidos.

“Antes de Belgrano, los centro delanteros no habían convertido en las diez fechas del campeonato. Además, el Cacique Medina no tiene un once de memoria, cambia constantemente el equipo de mitad de cancha para adelante”, añade el hombre de prensa.

Sao Paulo y la presión de ser brasileño

“Sao Paulo no llega bien”, es lo primero que nos dice Marcelo Braga, periodista que cubre al equipo de Luis Zubeldía para el medio “GloboEsporte”. “En el torneo Paulistao, que empieza el calendario en Brasil, el equipo no tuvo grandes partidos y fue eliminado por Palmeiras. Pero el gran problema es que el equipo no tiene un buen fútbol, hay muchos problemas ofensivos”.

Sao Paulo, además de los problemas futbolísticos, tiene preocupaciones con las lesiones: Lucas Moura y Óscar, dos jugadores desequilibrantes, no viajarán a Argentina para enfrentar a Talleres este miércoles por la primera fecha de la Copa.

“La gran virtud del equipo es que es muy experimentado, con jugadores que estaban en Sao Paulo en 2024 o llegaron de Europa. Es un equipo mentalmente bueno, pero hay problemas ofensivos. La defensa, que fue fuerte en 2024, no empezó bien este año”, añade Braga.

“Sao Paulo no es favorito ni candidato al título de la Copa Libertadores, pero sí es un equipo que tiene cualidades y fuerza para llegar a octavos de final sin problemas”.