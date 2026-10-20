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Resumen

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Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada con 18 tantos en lo que va de la Liga 1. (Foto: LFP)
Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada con 18 tantos en lo que va de la Liga 1. (Foto: LFP)
Por Fernanda Huapaya

El futuro de Eryc Castillo en Alianza Lima empieza a generar incertidumbre. El atacante ecuatoriano, una de las principales figuras del equipo blanquiazul desde su llegada, despertó el interés del fútbol ecuatoriano, mexicano y otros mercados, y su continuidad en La Victoria no es segura. Sin embargo, desde el club íntimo reconocen que su posible salida no será negociación fácil, ya que todavía presenta vínculo hasta diciembre del 2028.

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