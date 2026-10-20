El futuro de Eryc Castillo en Alianza Lima empieza a generar incertidumbre. El atacante ecuatoriano, una de las principales figuras del equipo blanquiazul desde su llegada, despertó el interés del fútbol ecuatoriano, mexicano y otros mercados, y su continuidad en La Victoria no es segura. Sin embargo, desde el club íntimo reconocen que su posible salida no será negociación fácil, ya que todavía presenta vínculo hasta diciembre del 2028.

Eryc Castillo y una constante. Volvió a anotar con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila/@photo.gec)

La ‘Culebra’ Castillo: arma de gol

Castillo llegó a Alianza Lima en enero de 2025, procedente del Coritiba de la segunda división de Brasil, para reforzar el ataque blanquiazul de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores. En su primera temporada con el club, el ecuatoriano disputó 45 partidos y anotó 12 goles en todas las competiciones. De esos tantos, seis fueron en el campeonato peruano.

Su rendimiento ha crecido considerablemente en 2026. Castillo lleva 18 goles en la Liga 1 y se ha convertido en el máximo artillero de Alianza Lima, una cifra que explica por qué su nombre empezó a ganar protagonismo en el mercado internacional. El atacante ha sido una pieza determinante y, en esta temporada, contó con la particularidad de haber cambiado de posición. Si bien en el Alianza Lima de Néstor Gorosito se desempeñaba como extremo, Pablo Guede ha decidido utilizarlo como segunda punta y no moverlo de su cercanía con el arco rival.

Eryc Castillo es el goleador del Torneo Clausura, con cinco goles en las tres primeras jornadas. El ecuatoriano acabó el Apertura con nueve tantos. (Foto: Liga 1 Te Apuesto)

Posible salida

El interés de clubes mexicanos pone en duda la permanencia del ecuatoriano para la próxima campaña. Entre los equipos vinculados con su posible fichaje ha surgido el nombre de Santos Laguna, que estaría interesado en volver a contar con el futbolista, quien ya defendió sus colores entre 2019 y 2020, aunque sin una buena cuota goleadora en aquel entonces.

Por su parte, Alianza Lima no tenía previsto desprenderse de Castillo antes del término de la temporada, incluso cuando también recibió ofertas a mitad de temporada, pero que no resultaban conveniente para ambas partes y los intereses deportivos.

Eryc Castillo es el goleador de Alianza Lima en la temporada. (Foto: LFP)

Desde El Comercio pudimos conocer que la prioridad deportiva siempre fue cerrar el campeonato con su principal referente ofensivo, mientras que una eventual transferencia será evaluada siempre que deje buenos réditos para el club considerando su vínculo hasta fines del próximo año. En tienda íntima se reconoce el interés por clubes mexicanos, pero también sudamericanos. Aunque ninguna de dichas ofertas se encuentra avanzada.

Así, el futuro de la ‘Culebra’ se perfila como uno de los asuntos que Alianza Lima deberá resolver al cierre del año. Su crecimiento goleador y el interés desde el extranjero ponen sobre la mesa una decisión importante: tratar mantener, con mucha dificultad, a una de sus figuras para el próximo proyecto deportivo o evaluar una oferta, seguramente bastante superior, que resulte conveniente para el club y el jugador.

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