Por Jean Pierre Maraví Coppa

El clásico no terminó con el pitazo final. Aunque Universitario se llevó el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en Matute, el partido dejó una disputa que continuará fuera de la cancha. Franco Velazco, administrador crema, denunció una serie de situaciones que, según su versión, vivió la delegación merengue durante su visita al estadio Alejandro Villanueva. Habló de restricciones, vigilancia dentro del camerino y hasta de condiciones que podían poner en riesgo la seguridad de los dirigentes.

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