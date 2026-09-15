El clásico no terminó con el pitazo final. Aunque Universitario se llevó el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en Matute, el partido dejó una disputa que continuará fuera de la cancha. Franco Velazco, administrador crema, denunció una serie de situaciones que, según su versión, vivió la delegación merengue durante su visita al estadio Alejandro Villanueva. Habló de restricciones, vigilancia dentro del camerino y hasta de condiciones que podían poner en riesgo la seguridad de los dirigentes.

En conversación con ‘L1 MAX’, Velazco fue especialmente duro al referirse al trato recibido por parte de la dirigencia blanquiazul. “En realidad, lamentable, la forma como los directivos del club de Universitario de Deportes hemos sido tratados durante el clásico”, señaló. Según explicó, la delegación crema permaneció prácticamente encerrada en la zona de camerinos.

Pero su frase más contundente llegó después: “Para mí, la directiva de Alianza Lima se ha comportado como equipo chico. Nos han tratado como un equipo chico”.

Velazco aseguró que intentó comunicarse con algún dirigente aliancista para encontrar una solución. Sin embargo, afirmó que no recibió respuesta. “Yo personalmente estuve encerrado tres horas en el camerino, siendo la autoridad más importante de la delegación del club y nunca tuve ninguna llamada de algún directivo y menos del señor Arosemena”, manifestó.

El administrador crema también denunció que hubo personal de seguridad de Alianza Lima dentro del camerino visitante y que se registraron los movimientos de la delegación. “Han tenido, por ejemplo, seguridad interna de ellos en el camerino de visita y han grabado todos nuestros movimientos dentro del camerino”, sostuvo.

🎙️ Franco Velazco - Administrador de la U: "Cuando ellos vinieron al Monumental, todos sus requerimientos fueron atendidos. El jefe de seguridad no me dejó subir al campo porque mi presencia iba a generar violencia".#HablemosDeMAX



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/5xtMniPrfd — L1MAX (@L1MAX_) September 14, 2026

La comparación con el Monumental

Velazco comparó lo ocurrido en Matute con la visita de Alianza Lima al Monumental durante el Apertura. Según su relato, aquella vez la delegación blanquiazul recibió las facilidades que había solicitado.

“Cuando ellos fueron de visita al Monumental tuvieron todas las facilidades, todos los requerimientos fueron atendidos y no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, nosotros cada vez que vamos a Matute tenemos el problema de dónde vamos a estar ubicados, que no podemos subir a campo, que debemos estar en el camerino”, afirmó.

Uno de los episodios que más cuestionó fue la prohibición para que pudiera bajar al campo de juego. Según Velazco, le argumentaron que su presencia podía generar una reacción de los hinchas.

Ayer en la cancha gano @Universitario y en las oficinas quedo claramente establecido que lo que hoy vive Alianza Lima es caos y el cargo a Alfredo Arosemena le queda inmenso. En los ultimos 4 años los clasicos se habian vivido en el campo de juego pero los dirigentes siempre nos… — Martin Kohatsu (@martinkohatsu) September 13, 2026

“A mí lo que me pareció una locura que el jefe de seguridad diga que yo, como Franco Velazco, no podía subir al campo de juego porque iba a incitar a la violencia”, contó.

También cuestionó las condiciones del palco destinado a la delegación crema. “Matute es un estadio chico, claramente, pero el problema es que a la delegación del club no la puedes encerrar en una trampa, porque la posibilidad que había ahí ante una situación de emergencia podía poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas”, explicó.

Según Velazco, un fiscal de prevención del delito acudió al palco tras ser contactado por dirigentes de Universitario y dejó constancia de observaciones en un acta. “Determinó que no era posible que personas se encuentren por tema de seguridad en el palco. Ha quedado consignado en un acta”, aseguró.

La denuncia de Universitario

Universitario espera el informe de su delegado Martín Kohatsu para presentar la denuncia ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol. Según pudo conocer El Comercio, el club crema espera formalizarla, como máximo, el martes a primera hora, para que la instancia correspondiente determine eventuales sanciones.

La denuncia tendrá como sustento, entre otros elementos, el acta mencionada por Velazco y el informe de la delegación crema.

Alianza Lima responde Comunicado de los blanquiazules Alianza Lima, por su parte, rechazó los cuestionamientos y defendió el operativo aplicado en Matute. A través de un comunicado, sostuvo que “el dispositivo de seguridad aplicado en el Estadio Alejandro Villanueva corresponde al protocolo aprobado con anterioridad al partido por las autoridades competentes”. El club aseguró que las ubicaciones, zonas de circulación y condiciones para ambas delegaciones fueron establecidas previamente y eran de conocimiento de las partes. “El club ejecutó dicho protocolo en los términos establecidos y no aplicó ninguna disposición distinta a lo previamente acordado”, señaló Alianza, que además afirmó contar con la documentación del operativo y el registro del encuentro, los cuales pondrá a disposición de la instancia que corresponda.

*******

SOBRE EL AUTOR