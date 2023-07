Alianza Lima es tradición, cultura popular, devoción, historia, fe. Pero también es jarana, fiesta, alegría, criollismo… es “Barrunto. Barrio, fútbol, salsa y tragedia”, la primera obra de teatro inspirada en el club nacido en el corazón del populoso distrito de La Victoria del cuadro de la Liga 1 Betsson. Novela escrita por Juan José Sandoval Zapata en el año 2000, convertida en cortometraje, cómic y ahora, más de dos décadas después, debutará en las tablas de la Asociación de Artistas Aficionados en septiembre bajo la dirección del dramaturgo Herbert Corimanya y con la participación de reconocidos actores y actrices nacionales. | Noticias Liga 1 Betsson.

“Es la primera obra de teatro de aliancistas sobre Alianza Lima” , nos dice con total orgullo Juan José, hijo de don Carlos Sandoval Aliaga, uno de los fundadores del estadio Alejandro Villanueva y socio vitalicio de la institución. “Mi vinculación con el club viene gracias a mi padre. Se hizo socio cuando no existía el estadio y fue de los primeros que compró una acción que costaba, en ese entonces, un dólar. Así se armó el estadio. También fue dirigente en los noventa”.

Juan José Sandoval (autor), Herbert Coraima (director) y Coco Gutiérrez (actor). Obra de teatro Barrunto, que cuenta historia de Alianza. (Foto: Anthony Niño de Guzmán) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

De la mano de su padre, Juan José siempre respiró aliancismo a cada paso que dio. A inicios del 2000, Alianza sufre la pérdida de Sandro Baylon, uno de sus ‘Potrillos’. El pueblo blanquiazul nuevamente se ve afectado por una tragedia, poco más de una década después del ‘Fokker’. “A partir de ahí hago ‘Barrunto’. A fines de los noventa, el fútbol peruano -y Alianza sobre todo- se había vinculado mucho con la tragedia. Primero fue lo del ‘Fokker’, luego de lo Sandro y también estaba insertada, para mal, la violencia de las barras bravas”.

El nombre Barrunto nace en el barrio, como la propia jerga lo explica. Entre la salsa dura de Héctor Lavoe y el punk de G-3, dos géneros que acompañaron los días de Sandoval, nació el título de la novela. “Héctor Lavoe tiene una canción que se llama Barrunto que se me quedó grabada. Y G-3 tiene otra que se llama En casa, que habla sobre el barrio. Así se dio el nombre”, recuerda.

Barrunto es una extraordinaria novela que busca dar como respuesta a ese perfil de hincha barra brava que tiene una imagen deteriorada de la sociedad, pero que lleva detrás un sinfín de sentimientos, recuerdos, rencores que lo conducen a ese camino. “Es el despertar de la juventud que no encontró su espacio y se acomodó lo mejor que pudo a la urbe de esos años”, describe Francisco León, editor del libro.

En 2004, el cineasta Mauricio Franco decidió hacer un cortometraje sobre la obra. En 2015 se hizo el cómic versión novela gráfica y fue uno de los más vendidos. Incluso llegó a ser considerada como una de las novelas gráficas peruanas más importantes de todos los tiempos. Tres años más tarde empezó el proyecto para convertir Barrunto en una obra de teatro de la mano de Hebert Corimanya.

Una obra que ni la pandemia detuvo

Juan José y Hebert se conocen desde las salas de redacción, siempre haciendo periodismo cultural. Los años pasaron, la amistad se fortaleció. Corimanya jugó al fútbol hasta los 17 años. Hizo divisiones menores en Alianza Atlético de Sullana, pero la vida lo llevó camino al teatro, su otra gran pasión. En 2009 hace su primera obra. Y es ahí que el destino lo pone en frente de Barrunto.

“‘Juanjo’ me presenta el cuento y al leerlo, las imágenes empezaban a aparecer en mi cabeza. En esos años estaba sonando mucho ‘Misterio’ que luego llegó a la televisión y generó todo un ‘boom’. Entonces empezamos a proyectar bien cómo se puede hacer, pero con un objetivo claro: sacarle el chip de la gente que había visto ‘Misterio’ y que tenía en la cabeza fútbol y barras bravas. Barrunto tenía que tener una identidad, algo que tiene Alianza Lima” , señala Hebert.

El proyecto como tal arrancó en 2018. Corimanya se encargó de escribir la dramaturgia del libro. Pero no fue nada fácil. La pandemia que azotó a todo el mundo también afectó el plan que tenían. Incluso -cuenta Juan José- habían pensado en presentarlo de manera virtual. Una idea que quedó descartada de inmediato. La obra no podía desperdiciarse de esa manera.

“En la obra de teatro, Alianza Lima ocupa el lugar de una ausencia. Puede ser el padre. Donde hay un vacío, ahí está Alianza para llenarlo de la mejor manera, con ese amor que uno siente por su equipo. Porque se habla de la familia, del amor por los colores de una camiseta, la identidad, y de lo que es capaz una persona por el club del que es hincha. No hay rivalidad con la ‘U’, el compadre. Sí se le menciona, pero no hay peleas. Le damos otro enfoque a ese conflicto social”, añade Sandoval.

No hay mejor elección para una obra de teatro aliancista que sea representada justamente por aliancistas. Y ahí radica uno de los factores fundamentales de ‘Barrunto’. El elenco tiene grandes figuras como Coco Gutiérrez, Fiorella Luna, Cecilia Monserrate, Alain Salinas y Alejandro Villagómez. Todos ellos vienen trabajando para lo que serán las presentaciones del 8 de septiembre al 1 de octubre en la Asociación de Artistas Aficionados.

“Soy hincha de Alianza Lima, he ido al estadio con mi papá. Creo que eso me ayudará a entender, de cierta forma, al personaje. Pero esta obra no solo describe al barrista, al violento, sino que tratará de descubrir por qué es así, por qué tiene estos conflictos, qué siente. Ese es el gran reto que tenemos nosotros”, señala Gutiérrez, quien será el protagonista de la obra.

“Yo no he tenido las carencias que tiene el personaje. Quizá en lo que sí me puedo identificar es en la ausencia del papá, en que lo extraña. Yo también perdí a mi papá, lo extraño todos los días. Recuerdo que cuando empecé a leer el guion, me emocionaba muchas cosas, me quebraba”, cuenta el reconocido actor.

Barrunto llegará a las tablas muy pronto para narrar la historia de dos hermanos hinchas de Alianza Lima que acuden al estadio para ver el clásico del fútbol peruano, pero que durante el camino ocurren hechos que marcarán la vida de sus protagonistas.