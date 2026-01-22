Alianza Lima se pronuncia sobre denuncia a tres futbolistas del plantel

Alianza Lima emitió un comunicado oficial luego de los hechos de público conocimiento difundidos en las últimas horas. En el pronunciamiento, el club se dirigió a sus hinchas y a la opinión pública para informar las decisiones adoptadas frente a la situación que involucra a 3 futbolistas.

Alianza Lima tomó la postura de no mencionar a los futbolistas, sin embargo, se sabe que son: Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Ellos son los involucrados en la denuncia que se ha realizado en Argentina, informado por el noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24.

La institución confirmó la separación indefinida del primer equipo masculino de los tres futbolistas, a quienes se les inició un procedimiento disciplinario de acuerdo con el reglamento interno vigente del club.

Alianza Lima separó de manera indefinida a 3 futbolsitas del plantel, tras la denuncia presentada en Argentina. (Foto: Alianza Lima)

Además, Alianza Lima manifestó su absoluta disposición para colaborar con las autoridades, mientras se realizan las investigaciones correspondientes sobre el caso.

Finalmente, el club remarcó que actuará con responsabilidad y respeto al debido proceso, y que cualquier información adicional será comunicada únicamente a través de sus canales oficiales.