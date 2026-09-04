El fútbol peruano vuelve a quedar marcado por un episodio de violencia. Ante la agresión sufrida por Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, Alianza Lima emitió un comunicado para expresar su solidaridad con el exfutbolista y entrenador y condenar categóricamente lo ocurrido.
El fútbol peruano vuelve a quedar marcado por un episodio de violencia. Ante la agresión sufrida por Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, Alianza Lima emitió un comunicado para expresar su solidaridad con el exfutbolista y entrenador y condenar categóricamente lo ocurrido.
El pronunciamiento de la institución blanquiazul fue publicado en su redes sociales y destacó la trayectoria de Uribe como una de las figuras históricas del balompié nacional y condenó de manera categórica el ataque.
“El Club Alianza Lima expresa su total solidaridad con Julio César Uribe, Director General de Fútbol del club Sporting Cristal, tras la agresión de la que fue víctima el día de hoy”, señala la primera parte del documento.
Asimismo, la dirigencia íntima destacó el valor histórico del exfutbolista en el deporte nacional, remarcando que la rivalidad deportiva jamás debe cruzar el límite del respeto personal: “Julio César Uribe es una figura del fútbol peruano. Su trayectoria como futbolista y como entrenador forma parte de nuestra historia. Nada de lo que ocurre en la cancha puede justificar que una persona sea agredida”.
“La violencia no lo es”, el contundente mensaje del club
La institución también se refirió al derecho de los aficionados a reclamar, exigir y cuestionar, pero estableció que estas expresiones no deben convertirse en agresiones.
📄𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥. pic.twitter.com/hWivNFucJD— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 4, 2026
“El reclamo, la exigencia y la crítica son parte legítima de nuestro fútbol. La violencia no lo es, y no puede ser tolerada en ninguna de sus formas ni contra ninguna de las personas que hacen posible este deporte: dirigentes, futbolistas, cuerpos técnicos, trabajadores, periodistas e hinchas”, enfatiza el club victoriano.
Finalmente, el club hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.
“Confiamos en que las autoridades competentes identifiquen y sancionen a los responsables. Al profesor Julio César Uribe, a su familia y al club Sporting Cristal, nuestro saludo y nuestro respeto”, concluye el comunicado.
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