Julio César Uribe se puso serio cuando la prensa quiso saber su opinión tras la derrota en caliente (Foto: @EntreBolas)
Julio César Uribe se puso serio cuando la prensa quiso saber su opinión tras la derrota en caliente (Foto: @EntreBolas)
Por Redacción EC

El fútbol peruano vuelve a quedar marcado por un episodio de violencia. Ante la agresión sufrida por Julio César Uribe, Director General de Fútbol de Sporting Cristal, Alianza Lima emitió un comunicado para expresar su solidaridad con el exfutbolista y entrenador y condenar categóricamente lo ocurrido.

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