Alianza Lima rompió su silencio tras la controversia generada por el arbitraje de Augusto Menéndez en el partido frente a Comerciantes Unidos y dejó clara su postura al respecto. A través de un comunicado oficial, el club íntimo precisó que presentó un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), siguiendo los mecanismos establecidos por la justicia deportiva, y descartó cualquier vínculo con la denuncia penal que fue presentada por la vía ordinaria.

La institución blanquiazul explicó que el reclamo fue presentado el lunes 27 de julio, un día después del compromiso correspondiente al Torneo Clausura 2026, debido a las “graves irregularidades” detectadas durante el arbitraje de Menéndez.

“Alianza Lima conoce perfectamente que el artículo 51, numeral 2 del Reglamento de la FIFA, prohíbe recurrir a las instancias ordinarias de los países miembros para resolver divergencias netamente deportivas, y por ello ha actuado en consecuencia”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la institución blanquiazul aclaró que la denuncia penal contra árbitros y autoridades de la CONAR y la FPF fue presentada a título personal por el exsocio Julio Lozano Hernández. “La denuncia del señor Lozano no guarda relación alguna ni ha sido promovida por el Club Alianza Lima, que respeta la justicia deportiva y los canales que esta establece”, afrimó.

Finalmente, Alianza Lima reitiró su confianza en la justicia deportiva; sin embargo, expresó su rechazo a los malos arbitrajes reiterados. “Atentan contra la credibilidad y legitimidad del propio sistema deportivo”, agregó.

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