Alianza Lima se pronunció sobre malos arbitrajes: “Atentan contra la legitimidad del sistema deportivo”. (Fotos: Liga 1)
Alianza Lima se pronunció sobre malos arbitrajes: “Atentan contra la legitimidad del sistema deportivo”. (Fotos: Liga 1)
Por Redacción EC

Alianza Lima rompió su silencio tras la controversia generada por el arbitraje de Augusto Menéndez en el partido frente a Comerciantes Unidos y dejó clara su postura al respecto. A través de un comunicado oficial, el club íntimo precisó que presentó un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), siguiendo los mecanismos establecidos por la justicia deportiva, y descartó cualquier vínculo con la denuncia penal que fue presentada por la vía ordinaria.

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