“Se reconoce el favoritismo de Alianza”: dos especialistas en Paraguay y cómo ven la llave entre 2 de Mayo y los íntimos por la Libertadores

Este jueves Alianza Lima pudo conocer que su rival en la fase previa de la Copa Libertadores será el club 2 de Mayo de Paraguay, club que quedó en quinta posición en Torneo Clausura de su país. Si bien es un rival del que se conoce poco, El Comercio pudo conversar con dos periodistas paraguayos sobre las expectativas para este encuentro considerando que los ‘íntimos’ todavía tienen vigente el cartel de ‘matagigantes’ de la temporada 2025 en torneo internacional.

Alianza Lima vs. 2 de Mayo:

“El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, club del norte del Paraguay, tendrá un debut histórico ante Alianza Lima en Copa Libertadores”, comenzó diciendo el periodista Mathías Lugo de Venus Media de Paraguay.

Esto debido a que se trata de un club prácticamente joven: debutó hace 29 años en primera división. Por su parte, Lugo comentó: “El ‘Gallo Norteño’ llega tras un destacado segundo semestre marcado por el regreso del entrenador Felipe Giménez luego del paso fallido de Marcelo Palau”.

Cabe recordar que 2 de Mayo tuvo un total de 11 partidos ganados, 18 empates y 5 derrotas, lo que se consideró una buena campaña para el club. Sin embargo, pese a conseguir la ansiada clasificación internacional, el entrenador Felipe Giménez decidió dar un paso al costado.

“En la previa, desde el club paraguayo se reconoce el favoritismo de Alianza Lima, no solo por su historia continental, sino también por los antecedentes recientes en torneos internacionales, con triunfos resonantes en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana ante Boca Juniors o Gremio”, nos comentó Lugo.

En la misma línea, Ilan Levin, periodista de Somos GEN, agregó: “El cruce 2 de Mayo generó muchas sensaciones y expectativas en tanto a que sirva como partido para levantarse porque viene un poco de capa caída al haber quedado quinto en el Torneo Clausura”.

Sobre qué tanta expectativa genera el cuadro victoriano, Levin agregó: “Se sabe que Alianza Lima es favorito, incluso que eliminó a Nacional de Paraguay a inicios de este año y luego le hizo partido a Libertad aquí en Asunción con el 2-2 que le permitió clasificar a Copa Sudamericana, así que no se le puede subestimar. Es un equipo con muchas participaciones en torneos internacionales, mientras que 2 de Mayo recién está empezando. Este partido podría ser bisagra”

Como se sabe, 2 de Mayo arrancará la llave como local y cerrará en Matute. Al respecto, Lugo complementó: “El club va a jugar de local en el estadio Río Parapití, su sede local”. Este recinto queda a seis horas en bus desde Asunción y tiene una capacidad para 25 mil espectadores.

Sobre su actualidad deportiva, se conoce que 2 de Mayo cuenta con individualidades importantes como Miguel Barreto, Diego Acosta, Sergio Fretes y Rodrigo Ruíz Díaz, nombres sobre los que pudieron sacar adelante el segundo semestre y obtener la clasificación internacional. También cabe destacar a Fernando Cáceres, el goleador del equipo esta temporada con seis anotaciones.

