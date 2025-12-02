El argentino estuvo cerca de poner el primero para Sporting Cristal vs Alianza Lima en el Estadio Nacional. (Foto: Captura)
El argentino estuvo cerca de poner el primero para Sporting Cristal vs Alianza Lima en el Estadio Nacional. (Foto: Captura)
Redacción EC
Redacción EC

En el Estadio Nacional de Lima, se vienen enfrentando por la Liga 1 2025. Un encuentro válido por la semifinal de los playoffs clasificatorios a la Copa Libertadores 2026, que se mantiene igualado sin goles, pero el elenco rimense pudo abrir el marcador desde los pies de Santiago González.

LEE: Cueva, el multifacético: de mundialista a cantante de cumbia y ahora streamer mientras define su futuro

A los 11 minutos, el argentino ejecutó un tiro libre y su fuerte remato chocó en el palo derecho de la portería defendida por Guillermo Viscarra.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

El pésimo estado del campo ayudó al futbolista de Sporting Cristal en su furibundo remate que dio un bote antes de pegar en el palo y levantar a los hinchas rimenses en las tribunas del recinto deportivo.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC