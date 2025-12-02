En el Estadio Nacional de Lima, Alianza Lima y Sporting Cristal se vienen enfrentando por la Liga 1 2025. Un encuentro válido por la semifinal de los playoffs clasificatorios a la Copa Libertadores 2026, que se mantiene igualado sin goles, pero el elenco rimense pudo abrir el marcador desde los pies de Santiago González.

A los 11 minutos, el argentino ejecutó un tiro libre y su fuerte remato chocó en el palo derecho de la portería defendida por Guillermo Viscarra.

El pésimo estado del campo ayudó al futbolista de Sporting Cristal en su furibundo remate que dio un bote antes de pegar en el palo y levantar a los hinchas rimenses en las tribunas del recinto deportivo.