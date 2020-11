Conforme a los criterios de Saber más

Una tarde que será difícil de olvidar. Alianza Lima bajó a la Liga 2, en quizás el día más triste en su historia. El conjunto blanquiazul quedó en el antepenúltimo lugar con 26 puntos, y por uno se fue al descenso. Su misión será ahora buscar el regreso a la Liga 1, en un asecenso que ha contado con varios campeones del fútbol peruano en su momento.

Solo este año, la Liga 2 cuenta con dos antiguos monarcas. Unión Huaral, campeón de Primera División en 1976 y 1989, y Juan Aurich, que dio la vuelta olímpica en 2011. Ambos aún están en la pelea por volver a la máxima categoría en la rápida edición de ascenso que se está jugando en 2020. Los huaralinos descendieron por última vez en 2006, mientras que el ‘Ciclón’ lo vivió en 2017.

En 2019, aparte de ambos, también jugó Cienciano, que nunca fue campeón de nuestra Primera División, pero sí de la Copa Sudamericana 2003 y Recopa 2004. Los argentinos River Plate y Boca Juniors, respectivamente, no pudieron superar a los cusqueños. Eso sí, el ‘Papá de América, fue campeón de torneos Apertura y Clausura, y jugó hasta tres finales por el título nacional, en 2001, 2005 y 2006. Bajaron en 2015, regresando el año pasado.

Estas últimas tres décadas, Sport Boys se convirtió en un asiduo participante en Segunda División hasta 2017. El cuadro rosado cuenta con seis campeonatos de la máxima categoría en su palmarés: 1935, 1937, 1942, 1951 (primera temporada de fútbol profesional en el Perú), 1958 y 1984. En 2019 estuvo muy cerca de volver a la Liga 2.

Juan Aurich y Unión Huaral son los únicos campeones de Primera en la actual Liga 2. (Foto: Juan Aurich)

Otro equipo que tuvo más presencias en Segunda División que en Primera estos años fue Deportivo Municipal. Campeones en 1938, 1940, 1943 y 1950 (último torneo de forma amateur), el cuadro edil incluso descendió a su liga de origen hace una década. En 2014 fue la última vez que dijo presente en el ascenso y hasta se convirtió en animador de la Liga 1.

No es un caso similar, pero Sporting Cristal ‘B’ participó en el ascenso hasta 2005, año en que le vendió la categoría a Deportivo Curibamba. La siguiente edición de la Segunda División se transformaba en descentralizada y no permitía filiales, así que no quedó otra que desaparecer al cuadro celeste. Muchos futuros campeones de Primera pasaron por sus filas. Un temporada antes quedó subcampeón.

El Colegio San Agustín sorprendió a todos al ser campeón de la temporada 1986. Sumergido en diversos problemas, descendió diez años después. Solo jugó en Segunda División en 1997, pues fue uno de los cuatro equipos que bajó a la Copa Perú. Luego de eso, desapareció. Hace unos años, un grupo de hinchas decidió resurgirlo, viendo aún muy lejos la máxima categoría.

Otro de los equipos que bajó en esa edición del ascenso fue Defensor Lima. Campeón en 1973, el cuadro limeño se despidió de la Primera en por segunda vez en 1994 para no volver más. Participó tres veces en la actual Liga 2 en la década de 1990, sin mucho éxito en su búsqueda de ascender. Hoy no se sabe nada del equipo.

Alianza Lima es el segundo equipo con más títulos en nuestro balompié, último en 2017. Ni el hincha más pesimista imaginó ver a su equipo bajando de categoría. La Liga 2 de 2021 podría contar hasta con tres participantes que dieron la vuelta olímpica en Primera. La misión en tienda blanquiazul será resurgir al equipo para su regreso. ¿Tardará más de una temporada?

Sport Boys alternó entre Primera y Segunda en estos diez años. (Foto: Archivo GEC)