En la noche del 5 de diciembre, un fichaje llamó mucho la atención. El defensor ecuatoriano Gabriel Achilier llegó nuestro país, con un número de maletas que indicaban su intención de quedarse. La noticia no demoró mucho en salir a la luz: tenía un acuerdo con Alianza Lima, equipo que había descendido luego de 80 año una semana antes. Del mismo club nunca se tuvo información alguna de su situación. Un mes después, el tema aún no está resuelto, pero el mismo futbolista confirmó el vínculo.

“Buscamos varias alternativas que beneficien tanto al club como a mi persona. En estos días se resuelve y defino mi futuro. De momento, mi compromiso es con Alianza Lima”, contó en la radio ecuatoriana Área Deportiva. De 35 años, el central mundialista confesó que no piensa volver al fútbol de su país, pero no descarta esa posibilidad ante esta última experiencia.

Parece mentira, pero esta no sería la primera vez que un futbolista extranjero llegue hasta Perú para vestir la camiseta blanquiazul y el pase no se concrete. También sucedió lo contrario, venir a jugar por otro equipo y acabar en La Victoria. A continuación, recordemos tres casos más que sonados, en los cuales un par tienen como protagonistas a Alianza Lima y Universitario.

- GUSTAVO DE LUCA -

“El artillero argentino Eduardo de Lucca (sic) de 31 años, un metro 84 y goleador en los últimos campeonatos chilenos con la chompa del Colo Colo, llegará hoy a Lima junto al plantel de Universitario de Deportes, su nuevo club, procedente de Santiago”, se lee en la página B10 de El Comercio el 23 de febrero de 1994. La bajada era clara, el bonaerense Gustavo De Luca era nuevo refuerzo de la ‘U’, incluso posó con la camiseta crema y fue al ‘Lolo Fernández’.

El atacante, quien hizo divisiones inferiores en River Plate y defendió la bandera de su país en la guerra de Las Malvinas, incluso declaró sobre su pase al cuadro estudiantil. “Los dirigentes se han interesado en mí porque soy un goleador y trataré de cumplir con esta responsabilidad”, dijo. Luego de reunirse con los directivos cremas en las instalaciones del club, mostró confianza en mostrar un buen nivel.

Las cosas cambiaron de manera radical de un momento a otro. Pisó nuestro país el martes 23 de febrero y el viernes 25 firmó contrato por Alianza Lima, archirrival de la ‘U’. “La verdad es que se demoraron mucho. No concretamos los ofrecimientos hechos en Chile. Por eso desistí”, fue la excusa de Gustavo de Luca, esta vez en el estadio de Matute.

Gustavo de Luca (con bigote) apenas estuvo unos meses en Alianza Lima. (Foto: Internet)





Pío Dávila, presidente de Alianza Lima, reveló que habían hablado con él en Chile, pero cuando no llegó a un acuerdo con Universitario, “reanudamos el diálogo y logramos un acuerdo”. Por otro lado, Manuel Kanashiro, delegado del cuadro crema, mostró sorpresa por lo sucedido.

“Estamos sorprendidos por la actitud de Alianza y del jugador. Es una falta de cortesía y caballerosidad increíble. Entiendo que Alianza tiene derecho para contratar a quien le parezca, pero en este caso debió esperar a que concluyan las negociaciones entre nosotros y el delantero. Creo que al jugador le faltó experiencia también”, comentó. Además, agregó que fue la ‘U’ quien pagó los pasajes aéreos de De Luca.

Por esas casualidades de la vida, el contrato original del argentino se perdió en la Federación Peruana de Fútbol y se tuvo que hacer otro. “Es algo muy extraño todo lo que pasó. Tal vez la pérdida se deba a algún tipo de respuesta por el hecho de no haber firmado por la ‘U’. Lo importante es que ya solucionamos esto y jugaré por los aliancistas esta temporada”, comentó por los sucedido.

En otra casualidad, su debut fue ante Universitario. Alianza Lima ganó 1-0 por la Copa Libertadores el 2 de marzo. Luego, sus actuaciones fueron bastante bajas y en mayo, a tres meses de su polémico arribo, veía el tema de su desvinculación. “Este es un acontecimiento poco agradable. Espero que los directivos lo resuelvan cuanto antes. Trataban de reducir mis honorarios. Eso no lo aceptaré. Propuse que primero paguen lo que me adeudan y luego un modo de indemnización”, le dijo a El Comercio. Finalmente, regresó a Chile.





- JOHNNIER MONTAÑO -

Era la temporada 2007, cuando Sport Boys sorprendió al contratar al exseleccionado colombiano Jhonnier Montaño. Su buen nivel despertó el interés de Alianza Lima y la ‘U’, equipos que, sin querer, empezarían una guerra por él. El 2 de noviembre, a seis fechas que acabe el Descentralizado, el equipo estudiantil dio el primer paso.





Así fue la cobertura de DT de El Comercio por la disputa entre Alianza Lima y la 'U' por Montaño. (Foto: Archivo El Comercio)

Tras dos reuniones con Julio Pacheco, a quien el mismo Gino Pinasco lo pidió a su directorio al ser presidente del inversionista más importante del club, Montaño firmó un documento con Universitario, confirmando sueldo, departamento, carro y pasajes para él y su familia a su país. Pero quince días después, el colombiano firma contrato por Alianza Lima, con un salario mayor al ofrecido por el ‘compadre’.

Este tema salió a la luz y en tienda crema reaccionaron. “Es que hay que se bien estúpido para firmar dos contratos”, alcanzó a decir Jaime León, vicepresidente estudiantil. Dirigentes de ambos equipos se reunieron para encontrar una solución, sin éxito. La defensa desde Ate fue que por más que Alianza hasta adelantó dinero, Montaño firmó primero por ellos y el documento ya estaba en la Videna.

Ese papel fue enviado hasta la FIFA por Universitario y confiaban en tener un fallo a su favor. “A la federación solo le ha llegado un contrato preliminar que Montaño ha hecho con la ‘U’. En el eventual caso que la directiva de Alianza decidiera presentar el contrato de Montaño con ellos, la situación del jugador se complicaría ya que se estaría probando que ha tenido relación contractual con ambos clubes, algo que está prohibido por la FIFA”, explicó Javier Quintana, secretario general de la FPF.

Johnnier Montaño debutó con Alianza Lima en un amistoso contra Emelec el 3 de febrero. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

En vísperas de la Navidad, John Lozano, su agente, reveló que Montaño jugaría por los blanquiazules en 2008. “Conversé con Johnnier y ya se ha decidido que con la gente de Alianza. Así la ‘U’ ofrezca más dinero, es jugador de Alianza. Ya está todo claro. Al jugador no se le puede obligar a ir donde no quiere”, explicó. Su llegada al país estaba programada para la primera semana de enero.

Previo a su arribo, surgieron rumores que tenía ofertas del exterior, una especie de salvoconducto para su problema, pero no se concretaron. Ya el 2 de enero, Universitario cambió su postura y cerró el tema con un contundente “Montaño no podrá jugar en Perú”. El colombiano llegó casi a escondidas el 7 de enero, se dijo que se hospedó en la casa de un dirigente de Alianza Lima. Un día después, pasa los exámenes médicos con los victorianos y se sumó a la pretemporada de Chincha.

Ricardo Gareca, entrenador de Universitario en ese entonces, también se pronunció en El Comercio. “Yo no estuve en la negociación, estaba en Argentina. No quiero hablar de ese tema porque no me compete. No (me preocupa que haya fichado por Alianza Lima), pero le repito, de ese tema no hablo”, nos dijo. En paralelo, Montaño buscaba que la FIFA reconozca su derecho a trabajar, parecido a lo que buscó Lionel Messi en 2020.

El mismo Manuel Burga, presidente de la FPF, opinó del tema. “El problema es que desde el momento en que Alianza Lima ingrese el contrato que habría firmado con el jugador, el caso pasaría a la Cámara de Resolución de Disputas o, incluso, a la Comisión de Justicia de la FPF”, hecho que finalmente sucedió. Montaño, aún así, ya jugaba por los blanquiazules, cosa que generó la molestia en la ‘U’.

El 3 de marzo, Johnnier Montaño se animó a hablar con El Comercio. “No tengo que conciliar nada. Si van a venir más problemas, que vengan. Para mí es un tema resuelto. Mi contrato dice que vine a jugar, no a tener juicios. El Señor me va a ayudar a resolver esto”, nos comentó. Finalmente, el colombiano se quedó en La Victoria y nunca jugó por la ‘U’.

- ERIC OBINNA -

Ese mismo 2008, otro refuerzo causó polémica en Matute. De un día para otro, el nigeriano Eric Obinna Chukwunleyu no tuvo chances de llegar al Millonarios de Colombia y Alianza Lima le abrió las puertas. Se informó que venía del Atlante de México, pero diversas webs coinciden que no es así, pisó Lima el 28 de enero y el mismo Miguel Ángel Arrué, chileno entrenador de los victorianos, fue a recogerlo al aeropuerto. Delantero de 26 años y 1 metro 89, parecía ser la solución para la zona ofensiva.

El nigeriano Eric Obinna hasta posó con hinchas de Alianza Lima en el aeropuerto. (Foto: Archivo GEC)





Pese a eso y pasar pruebas médicas, en Alianza Lima afirmaron que Obinna llegaba a prueba. “Hemos visto videos de él, pero si en este momento juega la mitad de lo que se aprecia en las imágenes, se quedará”, dijo el directivo Mauricio Prado. El nigeriano no se presentó en los entrenamientos por dos días consecutivos, molesto por ese parecer.

El 31 se enero, con menos de 100 horas en nuestro país, Obinna desistió de firmar y se marchó. La excusa desde Alianza Lima fue que su transfer iba a demorar en llegar y decidieron no arriesgar. Ante su negativa de entrenar hasta tener algo concreto, decidió no seguir más. Un verdadero papelón.





