Hay partidos que se juegan lejos de una cancha. Esta vez, Alianza Lima decidió ponerse la camiseta de la solidaridad. El club blanquiazul anunció que se unirá a la campaña impulsada por su futbolista Neidy Romero para reunir ayuda destinada a las familias afectadas por el devastador terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. La iniciativa busca canalizar el apoyo de hinchas y ciudadanos hacia quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia.

La institución informó que recibirá donaciones de alimentos no perecibles, agua, productos de higiene, frazadas, ropa en buen estado y artículos de primera necesidad. Los centros de acopio estarán habilitados en las sedes del club y toda la ayuda será enviada a las zonas más afectadas por el desastre. El anuncio llegó acompañado de un mensaje que apela a la unión y a la solidaridad, valores que trascienden cualquier resultado deportivo.

La campaña nació a partir del pedido de Neidy Romero, una de las referentes del plantel femenino de Alianza Lima y campeona nacional con la camiseta blanquiazul. La defensora venezolana utilizó sus redes sociales para solicitar apoyo a favor de sus compatriotas y encontró una rápida respuesta del club, que decidió respaldar la iniciativa de manera institucional. Incluso, tras un reciente partido, la delantera Nisa Marquínez dedicó su celebración a las víctimas del terremoto, reforzando el mensaje de apoyo del equipo.

Hoy, el corazón blanquiazul también late por Venezuela. 🇻🇪🙏🏾



Ve a nuestra nota web y súmate a la campaña solidaria en apoyo a nuestra futbolista Neidy Romero y a las familias afectadas por el terremoto en Catia La Mar.



Cada gesto de apoyo hace la diferencia. 💙🙌🏾



💻 Entérate… pic.twitter.com/ZWX7Uerd4O — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) June 30, 2026

El terremoto dejó miles de familias afectadas, decenas de edificios colapsados y una crisis humanitaria que movilizó campañas de ayuda dentro y fuera de Venezuela. En distintos países de la región se organizaron colectas para enviar alimentos, medicinas y artículos básicos, mientras organizaciones civiles y voluntarios continúan trabajando en las labores de asistencia.

En tiempos donde el fútbol suele medirse por títulos y fichajes, Alianza Lima recordó que también puede convertirse en una herramienta para tender la mano. La campaña impulsada junto a Neidy Romero demuestra que el compromiso de un club no termina cuando acaba el partido y que, en los momentos más difíciles, un gesto de solidaridad también puede convertirse en una victoria.

“Quienes deseen sumarse a esta iniciativa pueden realizar su donación mediante Yape al número 962 647 532“, se lee en el comunicado del club íntimo.