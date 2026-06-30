Alianza Lima se une a su futbolista Neidy Romero e impulsan iniciativa para ayudar a Venezuela. (Foto: Club Alianza Lima / X)
Alianza Lima se une a su futbolista Neidy Romero e impulsan iniciativa para ayudar a Venezuela. (Foto: Club Alianza Lima / X)
Por Redacción EC

Hay partidos que se juegan lejos de una cancha. Esta vez, Alianza Lima decidió ponerse la camiseta de la solidaridad. El club blanquiazul anunció que se unirá a la campaña impulsada por su futbolista Neidy Romero para reunir ayuda destinada a las familias afectadas por el devastador terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. La iniciativa busca canalizar el apoyo de hinchas y ciudadanos hacia quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de su historia.

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