José Antonio Bragayrac
Alianza según Barcos: cánticos y afiches en Matute para que se quede y tres señales que retratan el desenlace de una historia con final infeliz
En Matute se jugaron tres partidos de 90 minutos: uno con Alianza Lima ante UTC, otro pensando en Cusco FC y el último con Hernán Barcos de protagonista. El primero fue en la cancha, donde Alianza Lima superó 3-0 a UTC pese a la séptima expulsión de Carlos Zambrano. El otro fue en la banca de suplentes, donde se las arreglaron minuto a minuto para seguir el partido de Cusco FC en Huancayo, duelo clave para evitar los dos partidos de playoffs por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

