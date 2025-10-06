Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad el último fin de semana y se quedó lejos del liderato del Torneo Clausura. No obstante, una buena noticia para los ‘íntimos’ fue el rendimiento de Sergio Peña, que volvió a pesar en el equipo.

El mediocampista ‘íntimo’ hizo gala de su calidad y constantemente buscó a los delanteros con pases precisos de larga distancia.

Tres fueron las habilitaciones clave, no obstante, dos de esas jugadas fueron anuladas por posición adelantada.

GOL DE CASTILLO ANULADO



Qué pase había metido Sergio Peña



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1TeApuesto pic.twitter.com/JLFbWaZ8TN — L1MAX (@L1MAX_) October 5, 2025

Sergio Peña fue el mejor valorado del conjunto ‘íntimo’ por el portal Sofascore con 7.6; y el tercero mejor del partido, solo por detrás de Yorleys Mena (8.0) y Marcos Lliuya (7.7).

