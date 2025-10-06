Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Universidad el último fin de semana y se quedó lejos del liderato del Torneo Clausura. No obstante, una buena noticia para los ‘íntimos’ fue el rendimiento de Sergio Peña, que volvió a pesar en el equipo.
MIRAR | Felipe Chávez y Philipp Eisele: Los Sub 20 que sueñan con triunfar en una de las ligas más exigentes del mundo y por qué son la esperanza de Perú para los próximos años
El mediocampista ‘íntimo’ hizo gala de su calidad y constantemente buscó a los delanteros con pases precisos de larga distancia.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Tres fueron las habilitaciones clave, no obstante, dos de esas jugadas fueron anuladas por posición adelantada.
Sergio Peña fue el mejor valorado del conjunto ‘íntimo’ por el portal Sofascore con 7.6; y el tercero mejor del partido, solo por detrás de Yorleys Mena (8.0) y Marcos Lliuya (7.7).
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC