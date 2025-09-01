Miguel Trauco llegó a Matute a inicios de la temporada 2025. (Foto: Alianza Lima)
Redacción EC
Redacción EC

fue el invitado estelar en ‘Enfocados’, el podcast que conducen Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, y dejó varias frases picantes sobre varios temas. Uno de ellos fue , su compañero en , de quien asegura ya no volvería a jugar por Universitario de Deportes.

Precisamente, Farfán le consultó sobre el presente de Trauco en el cuadro blanquiazul. "Me encanta cómo está viviendo jugar en Alianza", soltó la ‘Foquita’, a lo que Peña sorprendió con una respuesta sobre el lateral izquierdo. “Yo no sé si es del otro bando”, dijo en referencia a la U.

En ese sentido, el volante creativo contó cómo se siente Trauco en Alianza Lima. “Yo he hablado con Miguel; pero lo hace por el club, porque le gusta el trato que tiene en el club. Alianza hizo todo para traerlo”, comentó el jugador.

Asimismo, confesó que otro de los motivos de la estadía placentera de Trauco en Matute es el técnico Néstor Gorosito. “Nosotros que somos de selección, el trato que nos da el profe es increíble. Y Miguel yo creo que al otro lado (Universitario) ya no iría a jugar”, apuntó.

